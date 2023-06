Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da série de suspense "Entre Estranhos", estrelada e produzida por Tom Holland. Já na Netflix, três estreias incluindo os documentários sobre o Tour de France e sobre o serial killer espanhol Alfredo Galán Sotillo.

Entre Estranhos (Apple TV+)

"Entre Estranhos" conta a história de Danny Sullivan, um homem que é preso após seu envolvimento em um tiroteio em Nova York em 1979. A série é um suspense cativante contado por meio de entrevistas realizadas pela curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried). Progressivamente, a história de Danny se revela, apresentando elementos de seu passado misterioso e as reviravoltas que o levarão a uma descoberta que mudará sua vida.

Estrelada por Tom Holland ("Homem-Aranha: Longe de Casa"), que também é produtor executivo, a série foi criada pelo roteirista e produtor executivo vencedor do Oscar Akiva Goldsman ("Uma Mente Brilhante") e tem no elenco Amanda Seyfried (indicada ao Oscar por "Mank" e vencedora do Emmy por "The Dropout") e Emmy Rossum ("Angelyne - Por Trás do Ícone de Hollywood", "Shameless").

Tour de France: No Coração do Pelotão (Netflix)

"Tour de France: No Coração do Pelotão" acompanha de perto todos os envolvidos na competição, de ciclistas a chefes de equipes, mergulhando nos vários desafios dessa prova que se tornou um verdadeiro símbolo internacional, com transmissão para 190 territórios. A série documental mostra os bastidores, desde a fase de preparação até a linha de chegada em Paris, de equipes de peso: AG2R-Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos-Grenadiers, BORA-hansgrohe, Jumbo-Visma e Quick-Step Alpha Vinyl.

O Assassino do Baralho (Netflix)

Primeiro assassino em série da Espanha, Alfredo Galán Sotillo matou seis pessoas e tentou tirar a vida de outras três. Ele escolhia as vítimas aleatoriamente, sempre usando a pistola que contrabandeou da Bósnia, onde participou de uma missão humanitária com o exército de seu país. Condenado a 142 anos de cadeia, Sotillo vai cumprir o máximo de 25 e ganhará a liberdade aos 52 anos.

Tex Mex Motors (Netflix)

Nesta série, as latas velhas ficam tinindo após passarem pelas mãos destes especialistas que fazem restaurações radicais em carros trazidos do México para os EUA.

O Lago (Prime Video)

Justin volta do exterior na esperança de se reconectar com a filha biológica que deu para adoção. Seus planos dão errado quando ele descobre que seu pai deixou a casa da família para sua meia-irmã.