Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Globoplay, o filme nacional O Silêncio da Chuva, com Lázaro Ramos como detetive Espinosa. Na Netflix, três estreias incluindo a segunda temporada da série documental Máfia dos Tigres e a série sul coreana Profecia do Inferno. Já na Amazon Prime Video, o destaque fica para a série A Roda do Tempo com Rosamund Pike no elenco.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

O Silêncio da Chuva (Globoplay)

Quando o executivo Ricardo (Guilherme Fontes) é encontrado morto a tiros no banco de seu carro sem maiores suspeitas, o detetive Espinosa (Lázaro Ramos) e a policial Daia (Thalita Carauta) são encarregados do caso e logo começam a investigar as pessoas mais próximas da vítima. Mas quando todos os envolvidos no caso começam a sumir misteriosamente, a situação toma proporções inesperadas.

A Roda do Tempo (Amazon Prime) – 1ª temporada

A Roda do Tempo é uma das séries de fantasia mais populares e duradouras de todos os tempos, com mais de 90 milhões de livros vendidos. Situada em um mundo épico e extenso onde a magia existe e apenas algumas mulheres têm permissão para acessá-la, a história segue Moiraine (Rosamund Pike), membro da incrivelmente poderosa organização feminina chamada Aes Sedai, quando ela chega na pequena cidade de Dois Rios. Lá, ela embarca em uma perigosa jornada mundial com cinco jovens, um dos quais foi profetizado como o Dragão Renascido, que salvará ou destruirá a humanidade.

A Máfia dos Tigres (Netflix) – 2ª temporada

Está de volta a fascinante saga dos notórios donos de grandes felinos dos Estados Unidos. A fama repentina e a atenção indesejada das autoridades trouxeram uma pitada a mais de agitação a essa história e ainda ajudaram a desenterrar algumas revelações surpreendentes.

Com Joe Exotic atrás das grades e Carole Baskin cada vez mais perto de se tornar a proprietária do difamado zoológico de Joe, a saga indicada ao Emmy tem uma tortuosa continuidade em A Máfia dos Tigres 2. Agora, novas revelações vêm à tona sobre as motivações, as histórias de pano de fundo e os segredos dos mais notórios donos de grandes felinos dos Estados Unidos. Os inimigos antigos e os que se passavam por amigos, incluindo Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover e James Garretson, voltam para mais uma temporada de assassinato, confusão e loucura. Pensou que já conhecia toda a história? Bom, você não perde por esperar.

Profecia do Inferno (Netflix) – 1ª temporada

Seres místicos aparecem do nada e emitem um decreto que permite condenar pessoas ao inferno. Esses eventos sobrenaturais geram o caos que leva ao crescimento do grupo religioso A Nova Verdade. Mas há quem suspeite das atividades deles e investigue o envolvimento do grupo em incidentes misteriosos.

Provas da existência do inferno aparecem bem no meio de Seul, diante de uma multidão. Seres misteriosos condenam pessoas ao inferno, e criaturas sobrenaturais aparecem na hora especificada para matar os condenados de modo brutal. Em meio ao caos surge a voz imponente de Jung Jinsu, líder da organização religiosa A Nova Verdade, alegando que apenas os pecadores são condenados e esses acontecimentos representam a vontade divina de levar a virtude aos seres humanos. Movido pelo fanatismo, um grupo de seguidores de Jinsu decide punir com as próprias mãos quem discorda da vontade divina e transforma o mundo em um verdadeiro inferno.

A advogada Min Hyejin desafia Jung, alegando que as provas da existência do inferno não passam de ocorrências sobrenaturais comuns. Ela se une aos poucos que tentam proteger os condenados e devolver o mundo aos humanos. Para isso, é preciso lutar contra o caos instigado pelo grupo A Nova Verdade.

Explicando a Mente (Netflix) – 2ª temporada

A mente é capaz de coisas incríveis, mas também pode atrapalhar nossas melhores intenções. Mergulhe na ciência por trás da criatividade, da lavagem cerebral e muito mais. Na segunda temporada, com 5 episódios.

