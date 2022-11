Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a segunda parte de "Enola Holmes", e as séries documentais "Sally: Fisiculturismo e Assassinato" e "Gol Contra". Já na Amazon Prime Video, estreia do filme "My Policeman", com Harry Styles.

My Policeman (Amazon Prime Video)

Uma história de amor proibido e mudanças nas convenções sociais, My Policeman acompanha três jovens, o policial Tom (Harry Styles), a professora Marion (Emma Corrin) e o curador de museu Patrick (David Dawson), enquanto eles embarcam em uma jornada emocional na Grã-Bretanha dos anos 1950. Avançando para a década de 1990, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) ainda estão se recuperando de saudade e dos arrependimentos da juventude, mas agora eles têm uma última chance de reparar os danos do passado.

Sally: Fisiculturismo e Assassinato (Netflix)

A série documental de três episódios conta a história daquele que é, possivelmente, o crime mais notório do mundo do fisiculturismo. Em um dos dias mais românticos de 1995, Ray McNeil estava estrangulando sua esposa, Sally, que ganhava a vida como fisiculturista. À beira da morte, Sally conseguiu pegar uma arma e disparou dois tiros fatais contra o marido. Com a ajuda de um histórico bem-documentado de violência doméstica, ela afirmou que foi autodefesa: uma decisão que ela tomou ali, naquele momento, para salvar sua vida. Mas os advogados argumentaram que era um caso de assassinato premeditado e que ela não passava de uma esposa ciumenta e agressiva. Sally foi escorraçada pela mídia e pela opinião pública, enquanto tentava provar que na verdade ela sempre tentou apenas sobreviver a um ciclo inescapável de violência que havia começado quando ainda era criança. Esta complexa história de um crime verdadeiro examina temas como violência doméstica, papeis de gênero e o mundo do fisiculturismo.

Gol Contra (Netflix)

A série de seis episódios retrata a ascensão e a queda do futebol colombiano e de Andrés Escobar no período de 1987 a 1994. A minissérie mostra as situações e decisões difíceis que os jogadores enfrentaram em cada partida até o violento desfecho que destruiu o sonho não só de um país, mas de um time que entrou para a história.

Enola Holmes 2 (Netflix)

Enola Holmes seguiu os passos do irmão e agora é uma detetive particular. Em seu primeiro caso oficial, ela é contratada para encontrar uma garota desaparecida. Mas uma perigosa conspiração desperta um mistério que só poderá ser resolvido com a ajuda de aliados, e do famoso Sherlock.

Reboot (Star+)

“Reboot” acompanha uma sitcom familiar dos anos 2000 que recebe um reboot – ou seja, uma continuação da série – vinte anos depois. Com um histórico complicado, o elenco disfuncional da produção retorna para interpretar seus antigos personagens, mas o clima de tensão é instaurado quando desavenças do passado ressurgem. Agora, eles devem lidar com seus problemas não resolvidos no mundo em mudança de hoje. A série é criada por Steve Levita, cocriador da premiada e aclamada série “Modern Family”, também disponível no Star+, que lhe rendeu 8 prêmios Emmy, incluindo cinco vezes o prêmio de Melhor Série de Comédia.

