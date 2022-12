Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Enquanto a Netflix estreia a terceira temporada da aclamada série Emily em Paris, a Prime Video traz Sylvester Stallone ao streaming como um chefão da máfia recém-liberto da prisão e a Star+ lança a aguardada série O Paciente, que tem Steve Carell como protagonista. Além disso, há novidades para assinantes de HBO Max e Disney+.

O Paciente (Star+)

Steve Carell é Alan Strauss, um terapeuta feito prisioneiro pelo próprio paciente serial killer. Para sobreviver, o protagonista deve analisar a mente perturbada de Sam, ainda que não seja tão fácil abordar temas mais críticos. Com tempo esgotando, Alan luta desesperadamente para parar Sam antes que ele se torne cúmplice dos assassinatos ou, pior, se torne uma vítima.

Johnny vs. Amber – Documentário (HBO Max)

Esse documentário retrata todo processo de calúnia movido por Johnny Depp contra o tabloide The Sun, além de trazer à tona fotos e gravações explosivas que retratam o conturbado divórcio entre o ator e a ex-esposa Amber Heard, abrindo uma importante discussão sobre abuso doméstico.

Mickey Salva o Natal (Disney+)

Mickey quer ter o Natal perfeito com seus amigos em um chalé aconchegante cercado por neve. Porém, Mickey está tão focado na decoração que ele distraidamente joga o brinquedo favorito de Pluto enquanto estão brincando, o que acaba levando o Papai Noel a bater seu trenó e perder todos os presentes para as crianças das Colinas do Morro Legal. Com o tempo se esgotando Às vésperas do Natal, Mickey, Pluto e seus amigos devem viajar ao Polo Norte para salvar o Natal e aprender o verdadeiro significado da data.

Tulsa King – 1ª temporada (Amazon Prime)

Nesta semana estreia a aclamada série estrelada por Sylvester Stallone. Nessa história, o chefe da máfia de Nova York, Dwight "The General" Manfredi, é libertado da prisão após 25 anos e exilado por seu chefe para abrir uma loja em Tulsa, Oklahoma. Mas, percebendo que a família mafiosa pode não ter seus melhores interesses em mente, o protagonista lentamente constrói uma equipe.

Emily em Paris – 3ª temporada (Netflix)

Depois de um ano da mudança de Chicago para Paris, Emily precisa tomar decisões importantes em praticamente todos os aspectos de sua vida. Duas trajetórias muito diferentes estão surgindo diante dela e, inevitavelmente, a escolha de uma delas exigirá abrir mão da outra opção. E isso não afetará somente a carreira ou a vida romântica, mas também o próprio futuro na França.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.