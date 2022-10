Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e comédia, documentários e reality show, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, há obras inspiradas no Halloween, como A Maldição de Bridge Hollow e Bem-Vindos à Vizinhança, mas também a estreia da animação O Menino Maluquinho. Já a Amazon Prime Video traz o musical Cyrano, enquanto a HBO Max aposta pelo longa Terror no Estúdio 666, estrelado pela banda Foo Fighters.

VEJA TAMBÉM

A Maldição de Bridge Hollow (Netflix)

Em um dos feriados mais esperados do ano, o Halloween, uma adolescente desperta sem querer um espírito travesso na noite mais assustadora do ano. Se isso já não fosse ruim, a alma ainda faz com que as decorações ganhem vida, criando caos na cidade. Para evitar mais danos, ela terá que se juntar com a última pessoa que deseja para salvar a cidade e a festa

Cyrano (Amazon Prime Video)

Esse musical traz a história de Cyrano de Bergerac, um homem à frente de seu tempo que deslumbra a todos com jogos de palavras ferozes em uma justa verbal ou com esgrima brilhante em um duelo. Mas está convencido de que sua aparência o torna indigno do amor de Roxanne.

Bem-Vindos à Vizinhança (Netflix)

Depois que a família Brannock se muda para o que deveria ser a casa dos sonhos no subúrbio, ela rapidamente se torna um inferno. Cartas sinistras de alguém que se autodenomina “The Watcher” são apenas o começo, à medida que os segredos sinistros do bairro se espalham. Inspirado na história real da infame casa “Watcher” em Nova Jersey

Menino Maluquinho (Netflix)

Menino Maluquinho é um garoto que pensa fora da caixinha e adora envolver todo mundo em suas aventuras – mesmo que elas não saiam conforme planejado. Baseada nas histórias de sucesso da década de 1980, a animação teve história atualizada por roteiristas e comediantes atuais.

Terror no Estúdio 666 (HBO Max)

Com curta passagem pelos cinemas, esse filme estrelado pelos músicos da banda Foo Fighters reimagina a gravação do álbum Medicine at Midnight (2021) como um episódio repleto de possessões em um casarão sombrio. E a história foi escrita pelo próprio vocalista Dave Grohl.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.