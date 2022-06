Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro lançamentos, incluindo os filmes de suspense Spiderhead e o romântico Amor & gelato, baseado no best-seller homônimo. No Star+, a nova temporada de American Crime Story, sobre a crise nacional que levou ao primeiro impeachment de um presidente dos EUA.

Impeachment: American Crime Story (Star+)

“Impeachment” é a temporada mais recente de American Crime Story, exibida entre setembro e novembro de 2021 nos Estados Unidos e chegando ao Brasil pela primeira vez no Star+.

Composta por dez episódios, a trama examina a crise nacional que levou ao primeiro impeachment de um presidente dos EUA em mais de um século através dos olhos das mulheres no centro dos eventos: Mônica Lewinsky (interpretada por Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) e Paula Jones (Annaleigh Ashford). As três foram lançadas aos holofotes durante uma época de rancor partidário corrosivo, mudança na política sexual e mudança no cenário da mídia.

O elenco ainda conta com Clive Owen, interpretando o ex-presidente Bill Clinton; Edie Falco, como Hillary Clinton; e Margo Martindale (Lucianne Steinberger Goldberg).

Spiderhead (Netflix)

Em uma penitenciária inovadora, administrada pelo brilhante visionário Steve Abnesti (Chris Hemsworth), os prisioneiros usam um aparelho implantado cirurgicamente que administra doses de drogas que alteram a mente. Por servir de cobaias, sua sentença é reduzida. Em Spiderhead, não há grades, nem celas ou uniformes, os prisioneiros voluntários podem ser eles mesmos... até mudarem completamente. Às vezes para uma versão melhor. Precisa relaxar? Tem uma droga que faz isso. Não sabe o que dizer? Também tem uma droga que pode resolver. Mas quando os prisioneiros Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) formam um vínculo, sua jornada rumo à redenção sofre uma reviravolta, pois os experimentos de Abnesti começam a colocar à prova os limites do livre-arbítrio.

Amor e Gelato (Netflix)

Baseado no best-seller Amor & gelato, o filme conta a história de Lina, uma jovem americana de dezessete anos, viaja à Itália para honrar a memória da mãe. Nesse país desconhecido, caótico demais para sua personalidade séria, metódica e certinha, ela precisa encarar todas as suas obsessões, ansiedades e medos, além de lidar com o passado da mãe, que esconde surpresas e segredos... Em meio a belas paisagens, comidas novas e deliciosas, fascinada pela moda italiana, confusa com sua vida romântica e uma nova família fora do comum, Lina finalmente vai aprender a ver o mundo e a si mesma com outros olhos.

Ben Crump pelos Direitos Civis (Netflix)

O filme lança um olhar intimista sobre a vida do advogado defensor dos direitos civis cuja missão é aumentar o valor da vida da população negra nos Estados Unidos. Pelas lentes da premiada cineasta Nadia Hallgren ("Minha História"), o documentário acompanha o ano em que Crump assumiu os casos de George Floyd, Breonna Taylor e Andre Hill. Revelando as várias camadas do advogado, Hallgren narra sua infância e como ele equilibra o trabalho e a vida em família. O filme também mostra outras tantas questões pelas quais Crump luta, como a justiça ambiental e o combate ao racismo do sistema bancário.

Queen Loretta (Netflix)

Sylwester, um alfaiate aposentado que agora é drag queen, trocou a Polônia por Paris há cinquenta anos. Um dia, ele recebe uma carta pedindo a doação de um rim para a filha doente, que ele abandonou e nunca mais viu. Relutante, ele embarca em uma viagem de volta para sua terra natal, à qual jurou nunca retornar. Mas essa jornada toma um rumo inesperado, forçando Sylwester a confrontar o passado e usar suas habilidades artísticas para montar uma produção teatral e salvar a cidade. É uma história de redenção, segundas chances e do amor que supera todas as diferenças.

