Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta sexta-feira, 9

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "Milagres do Paraíso" ("Miracles From Heaven", no título original), lançado em 2016, nesta sexta-feira, 9.

O elenco conta com estrelas como Jennifer Garner, Kylie Rogers e Martin Henderson, entre outros. A direção é de Patricia Riggen.

Assista ao trailer de 'Milagres do Paraíso'

Qual é a sinopse de 'Milagres do Paraíso'?

Christy fica devastada quando descobre que uma de suas filhas tem uma doença rara e incurável. Além disso, outro evento inesperado abala ainda mais a família.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.