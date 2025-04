Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre comédia e drama, séries e documentários, o final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, estreia das séries documentais Congonhas: Tragédia Anunciada, que acompanha os desdobramentos do acidente de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito, sobre o tenista mais jovem a liderar o ranking da ATP até hoje.

Congonhas: Tragédia Anunciada (Netflix)

Esta série documental acompanha de perto os desdobramentos do acidente de 2007 no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O desastre resultou em 199 mortes e marcou a história da aviação brasileira.

Você (Netflix)

Na quinta e última temporada, Joe Goldberg volta a Nova York para curtir o casamento... até que sua vida perfeita é ameaçada pelos fantasmas do passado e seus desejos sombrios.

Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito (Netflix)

Carlos Alcaraz: Do Meu Jeito é uma série documental retratando o tenista mais jovem a liderar o ranking da ATP até hoje. Acompanhamos o atleta durante a temporada 2024, chegando bem perto do jovem prodígio que está revolucionando o universo do esporte. O público vai conhecer não só o jogador de tênis, mas também a vida fora das quadras de um dos melhores esportistas do mundo. É uma jornada incrível pelos olhos de Carlos Alcaraz.

Grand Tour (Mubi)

Vencedor do prêmio de Melhor Diretor em Cannes 2024 e candidato de Portugal ao Oscar de Melhor Filme Internacional, Grand Tour, do aclamado cineasta Miguel Gomes (Tabu, Arabian Nights), é uma deslumbrante odisseia que reinventa a clássica comédia romântica. Filmado em preto e branco com imagens de arquivo, o filme acompanha a perseguição entre um funcionário colonial e sua noiva em uma jornada cinematográfica pela Ásia, misturando humor, melodrama e uma visão única sobre o gênero.

WondLa - A Trilogia (Apple TV+)

Essa história futurista de passagem para a vida adulta acompanha Eva 9, de dezesseis anos, em sua jornada épica, quando ela descobre verdades surpreendentes sobre seu passado e o mundo que ela chama de lar. Continuando a partir do chocante suspense da primeira temporada, Eva é atraída para a esperança de um novo lugar para viver, mas descobertas só levam a mais perguntas sem respostas.