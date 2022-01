Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e música, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a 4ª temporada da premiada série Ozark e a minissérie Mestres da Enganação, sobre a história de um dos mais audaciosos vigaristas do mundo. Já na HBO Max, o destaque fica para a série documental Onda Boa Com Ivete, que acompanha o processo criativo da artista, enquanto ela recebe os músicos.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Ozark (4ª temporada) - Netflix

Ozark é uma série dramática ambientada nos dias de hoje, e retrata a transição de vida da família Byrde: de uma rotina bem pacata em Chicago a uma perigosa empreitada criminosa na região de Ozarks, Missouri. A série explora temas como capitalismo, dinâmica familiar e sobrevivência pelo ponto de vista desses americanos nada comuns. A Temporada 4 de Ozark terá duas partes, com 7 episódios cada uma.

Onda Boa Com Ivete – HBO Max

A série documental irá acompanhar um pouco mais do processo criativo da artista, enquanto ela recebe os músicos consagrados para um bate-papo. Com 5 episódios e exibição semanal, a produção vai contar com a participação de Gloria Groove (20/01), Vanessa da Mata (27/01), Carlinhos Brown (03/02), Agnes Nunes (10/02) e Iza (17/02).

Além de Mexe a Cabeça, faixa composta durante a realização da série em parceria com Carlinhos Brown, Ivete também lançará novas músicas gravadas com cada convidado especial.

As We See It – Amazon Prime Video

A série conta a história de Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), três colegas de quarto de vinte e poucos anos no espectro autista. A série acompanha os protagonistas enquanto eles se esforçam para conseguir e manter seus empregos, fazer amigos, se apaixonar e navegar em um mundo que os ilude. Com a ajuda de suas famílias, ajudantes e às vezes até uns dos outros, esses companheiros vivenciam contratempos e celebram triunfos em suas próprias jornadas rumo à independência e aceitação. As estrelas da série Glassman, Rutecki e Pien são pessoas que vivem no espectro do autismo. A série também é estrelada por Sosie Bacon como a assistente Mandy, Chris Pang como o irmão de Violet, Van; e Joe Mantegna como o pai de Jack, Lou.

Munique: No Limite da Guerra - Netflix

O ano é 1938. A Europa está prestes a entrar em guerra, e Adolf Hitler se prepara para invadir a Tchecoslováquia. O governo de Neville Chamberlain busca desesperadamente uma solução pacífica, e a pressão não para de aumentar. O oficial britânico Hugh Legat e o diplomata alemão Paul von Hartmann viajam a Munique para uma conferência de emergência. Conforme as negociações avançam, os dois amigos se envolvem cada vez mais em uma teia de artifícios políticos e perigos muito reais. O mundo todo está observando, mas será que é possível evitar essa guerra? E a que custo? O filme é baseado no best-seller de Robert Harris.

Mestres da Enganação - Netflix

A minissérie traz a impressionante história de um dos mais audaciosos vigaristas do mundo. Ao longo de uma década, Robert Freegard controlou e enganou pelo menos sete mulheres e um homem, roubando quase um milhão de libras. Suas vítimas eram levadas a acreditar que eram cúmplices em operações altamente elaboradas do serviço secreto, e que suas famílias estariam em risco se não obedecessem. Freegard explorou e controlou essas pessoas, abusando delas com extrema crueldade, confiando que as vítimas estavam tomadas demais pelo medo para escapar. Agora, em uma reviravolta incrível, a história chega aos dias de hoje, com uma família que teme pela segurança da mãe.