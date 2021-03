Os 5 melhores filmes e séries para maratonar neste fim de semana

Nos streamings de vídeo, o mês de fevereiro começa turbinado de novas histórias. Seja série ou filme, ficção ou realidade, tem lançamento para todos os gostos. Na Netflix, o destaque no quesito produções nacionais fica com a série "Cidade Invisível", primeira live-action do diretor Carlos Saldanha ("Rio", "A Era do Gelo"), que estórias do folclore brasileiro com a roupagem de terror psicológico. Já na Amazon Prime Video, o destaque é para o filme "Life In A Year", romance teen protagonizado por Jaden Smith, filho de Will Smith.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 melhores lançamentos para você ficar de olho e, lógico, maratonar neste final de semana. Dessa vez, entram na curadoria "Cidade Invisível" e "Malcolm & Marie", da Netflix; "Life In A Year" e "Bliss", da Amazon Prime Video; e "Os Eleitos", do Disney+. Divirta-se!

Cidade invisível (Netflix)

Protagonizada por Marco Pigossi, Julia Konrad e Alessandra Negrini, "Cidade invisível" é a grande aposta de série nacional da Netflix Brasil neste mês. A história é a primeira em live-action do diretor Carlos Saldanha ("Rio", "A Era do Gelo"). Na trama, estórias do folclore brasileiro são contadas em como terror psicológico. Tudo começa quando o policial ambiental Eric (Pigossi) perde a sua esposa Gabriela (Konrad) em um incêndio florestal repentino. Dias depois, Eric encontra um boto cor-de-rosa em plena orla carioca. Com o tempo, ele percebe que os episódios estão conectados. Estreia dia 5.

Malcolm & Marie (Netflix)

Lançamento independente muito aguardado pela crítica, "Malcon&Marie" é um romance com uma boa dose de drama que acompanha a vida de um cineasta, John David Washington, e sua namorada, Zendaya. A narrativa mostra as dificuldades da vida a dois e convida o expectador a conhecer "a história do amor", não "de amor". Estreia dia 5.

Life In A Year (Amazon Prime Video)

Dirigido por Mitja Okorn, o filme "Life in a year" é um romance teen que conta a história de amor do jovem Daryn (Jaden Smith) por sua namorada Isabelle (Cara Delevingne). Na trama, Isabelle é uma jovem fechada e muito resistente à novas experiências por ter um câncer de ovário em estágio avançado. Após conhecer Daryn, no entanto, a jovem passa a ver a vida de uma outra forma. Estreia dia 5.

Bliss (Amazon Prime Video)

Filme original da Amazon Prime Video protagonizado por Owen Wilson e Salma Hayek, "Bliss" acompanha a história de Greg, um homem de meia idade que desfaz o casamento e perde o emprego quando conhece uma jovem chamada Isabel, que está convencida de que o mundo é uma simulação de computador. Quando assiste a sua vida naufragar, Greg passa a ver o mundo assim como a nova amante. Estreia dia 5.

Os eleitos (Disney+)

Baseado no best-seller de Tom Wolfe, "Os Eleitos" é uma série da National Geographic que só está disponível no streaming da Disney. Ao longo dos episódios, o espectador é levado a conhecer como foram os primórdios do Programa Espacial dos Estados Unidos e a incrível história dos Sete Originais, os primeiros astronautas da na época recém-criada NASA. Estreia dia 5.