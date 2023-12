Como preparar peixes para o churrasco; especialista ensina

Estamos na época de altas temperaturas, e uma das formas de aproveitar o churrasco leve nesta temporada é assar diversos pescados. Mas, você sabe limpar e filetar o peixe, fazer este preparo antes de levá-lo para a grelha? O chef Amon Assis, ensina técnicas para tirar o filé de uma tilápia.

Como comprar o peixe?

Este é um primeiro ponto importante. O peixe precisa estar bem gelado, e é possível detectar quando você o aperta e o couro volta, se fizer um buraco na carne, desconfie. Verifique se os olhos firmes, abertos e brilhantes. A cor da algera precisa estar vermelha escura, não pode estar acinzentada.

Como tirar o filé?

Não retire a barrigada, pois isso ajuda a ter mais firmeza com o corte. Com uma faca afiada, corte toda a cabeça, siga com ela inclinada levemente para baixo nas laterais, encostando no osso até o fim do rabo, retorne com a faca por cima do osso, e com cuidado retire o filé pela barriga. Repita o processo do outro lado do peixe. No caso da tilápia, existe um conjunto de espinhos que segura a barbatana. Faça um corte em v e puxe para retirar. Se furar a barrigada, lave o filé. E é possível retirar o couro para quem não gostar do filé desta maneira.

Com o restante da carne do peixe, retire a barrigada, os espinhos, lave e faça um caldo com pirão.

Veja como assar um tilápia inteira e com escama, e fazer um molho italiano para acompanhar este prato:

Tempo de preparo: 60 minutos

Rendimento: 6 porções

Execução: fácil

Ingredientes

1 tilápia

Sal

Pimenta-do-reino

Alecrim

Manjericão

Tomilho

2 Pimentas dedo de moça

Pimenta preta

1 limão taiti

1 limão siciliano

150g de maionese

150g de creme de leite

1 colher de chá de açafrão

Azeite

Modo de preparo