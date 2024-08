Okubo Men apresenta primeira coleção de joias inspiradas na carreira e vida de Ayrton Senna

Após lançar uma coleção de roupas em parceria com a Reserva, a Senna Brands apresenta mais uma colaboração, desta vez com a Okubo Men, braço de joias masculinas da Julio Okubo. As peças são inspiradas nas memoráveis conquistas e passagens pessoais do ídolo mundial da Fórmula 1.

A coleção conta com sete grupos de joias incluindo pingentes, anéis e pulseiras em ouro amarelo, ouro branco, diamantes, fibra de carbono e pérolas.

Cada joia possui um simbolismo ao piloto, representando aspectos marcantes da carreira de Senna como o “duplo S”, o icônico capacete e o símbolo da “sexta marcha”, que ilustra uma passagem memorável na carreira do piloto.

Em 1991, Senna venceu pela primeira vez uma corrida no Brasil, pilotando a McLaren no autódromo de Interlagos com apenas a sexta marcha nas últimas voltas.

Ainda nas joias, as palavras superação, determinação, garra e vitória, frequentemente ditas por ele, também aparecem no design.

1 /5 (Pingente em ouro amarelo com diamantes black. R$15.029. Inspirado no presente especial de Viviane Senna para Ayrton Senna, o pingente com diamantes black simboliza um amuleto de sorte e memória duradoura.)

2 /5 (Pingente em ouro branco e fibra de carbono. R$ 7.069. Inspirado na alta performance, resistência e design arrojado dos carros esportivos, o pingente com fibra de carbono da coleção é uma homenagem ao mítico Ayrton Senna. Esta peça captura a essência do automobilismo, unindo estilo e personalidade para celebrar o legado do piloto.)

3 /5 (Pulseira capacete em ouro amarelo, ouro branco, caucciu e resina. R$15.157. A pulseira inspirada no icônico capacete do Ayrton Senna, representa não apenas a paixão pelo automobilismo, mas também a perseverança e o legado deixado por um dos maiores pilotos de todos os tempos.)

4 /5 (Anel em ouro branco com fibra de carbono. R$ 8.991. Inspirado na alta performance, resistência e design arrojado dos carros esportivos, o anel com fibra de carbono da coleção é uma homenagem ao mítico Ayrton Senna. Esta peça captura a essência do automobilismo, unindo estilo e personalidade para celebrar o legado do piloto.)

5/5 (Pingente capacete em ouro amarelo e ouro branco com diamantes brancos, safiras azuis e esmeraldas. R$30.000. Edição do Campeão - Limitada & Numerada - 30 unidades. O pingente inspirado no icônico capacete do Ayrton Senna, representa não apenas a paixão pelo automobilismo, mas também a perseverança e o legado deixado por um dos maiores pilotos de todos os tempos.)

"Estarmos envolvidos em uma homenagem ao Ayrton Senna é um marco significativo para nós da Okubo Men e grupo Julio Okubo como um todo. Senna sempre foi um ídolo, e poder celebrar seu legado nos enche de orgulho. Cada detalhe da coleção foi minuciosamente pensado e utilizamos diversas referências para alcançar o resultado idealizado para cada peça", diz Maurício Okubo, CEO do grupo Okubo.

Segundo Brau Reges, co-fundador da Okubo Men, cada uma das joias desta coleção conta uma história, tanto do piloto Senna quanto da pessoa Ayrton e o lançamento delas traz boas expectativas para celebrar esse momento com tantos apaixonados tanto no Brasil, quanto ao redor do mundo.

“Tem sido uma honra e um privilégio traduzir tantas histórias, inspirações e significados de um dos maiores, senão o maior, ídolo brasileiro. A sinergia dos times da Okubo Men e Senna Brands e o sentimento de responsabilidade foi palpável desde o início do projeto, nos trazendo muita reflexão sobre como o Ayrton reagiria a essa coleção, e temos certeza de que ele ficaria orgulhoso do que criamos juntos”, diz Reges.