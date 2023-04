O que móveis para casa e relógios mecânicos têm em comum

A maior feira de design do mundo é o Salone del Mobile di Milano, como orgulhosamente os italianos chamam o seu salão anual de mobiliário. Que este ano tem parceria com uma manufatura de relojoaria que pertence a um grupo suíço, mas é de origem italiana.

A Panerai é a cronometrista oficial desta 61ª edição do salão italiano, que começou nesta terça-feira 18 e este ano reúne mais de 400 expositores. Em torno de 400.000 visitantes devem passar pelo centro de exposições Milano Rho Fiera.

Este ano a feira tem como novidade a concentração das marcas no andar térreo do espaço, sem o sobe e desce pelas escadas das edições anteriores. Depois de três anos marcados pela pandemia, o evento volta a ser realizado em abril.

"A pandemia nos deixou órfãos dos grandes eventos, mudou completamente nosso modo de viver e presenciar o Salone”, disse Maria Porro, presidente do salão, na coletiva de apresentação do evento. “Nos últimos dois anos, tivemos duas experiências importantes, mas anômalas: o SuperSalone, em setembro de 2021, e o Salone em junho do ano passado."

O evento deste ano também marca a volta do Euroluce, dedicado ao design de iluminação, depois de um intervalo de quatro anos. O mais importante festival de design do mundo tem curadoria do arquiteto Beppe Finessi em colaboração com os estúdios Formafantasma e Lombardini22.

Relógios com caixas pequenas

Móveis precisam apresentar um balanço entre forma e função, design e tecnologia. Algo semelhante ao conceito de relógio mecânico, que acomoda muitas dezenas de micropeças encaixadas entre si dentro de uma caixa com um mostrador que precisa seduzir o usuário pela beleza.

A Panerai terá dentro do espaço de exposições uma loja pop up idealizada pelo Laboratório di Idee Panerai, o hub de inovação da marca de origem italiana e que hoje pertence ao grupo Richemont. Os 80 metros quadrados do projeto apresentam vista para o Corso Italia.

A pop up tem revestimento dos mesmos materiais das butiques, mármore e madeira. Também se destacam na decoração elementos luminosos que fazem referência aos mostradores dos relógios. A loja também abriga um lounge bar, bom local para um aperitivo.

O destaque da Panerai este ano é a linha Radiomir, a mais tradicional da marca, que se destaca pelas linhas simples e pela coroa sem a proteção da família Luminor. São seis os novos modelos em exibição, os mesmos apresentados no mês passado no salão Watches & Wonders, em Genebra.

Os lançamentos Radiomir Quaranta deste ano têm como marca a caixa de 40 milímetros, pequena para a história da marca. São relógios de mecanismo próprio, de alta precisão, dentro de caixas trabalhadas com elementos históricos da marca. Nada tão diferente de um móvel assinado.