"Os brasileiros estão ligados à herança da nossa marca", diz CEO da Panerai

Jean-Marc Pontroué tem mais de duas décadas de carreira no grupo Richemont e está há cinco anos como CEO global da Panerai. Com a segurança de quem acompanhou de perto muitas mudanças no mercado de relógios, ele celebra agora um resgate das raízes da marca de relojoaria de design italiano e precisão suíça.

O principal lançamento da Panerai nesta edição do salão Watches & Wonders, que vai de 27 de março a 2 de abri em Genebra, na Suíça, é a linha Radiomir, a mais tradicional (e na minha opinião a mais elegante). Na entrevista a seguir, Pontroué explica porque essa visita ao passado e as principais inovações da marca para esta temporada.

A principal inovação do ano parece ser o lançamento da complicação do calendário anual. Qual a importância desse lançamento?

Este ano a Panerai orgulhosamente apresenta sua primeira complicação de calendário anual. O objetivo principal era criar um movimento que refletisse a personalidade forte e as características de design exclusivas da Panerai, ao mesmo tempo em que mostrasse a exclusividade, o know-how técnico e a experiência em relojoaria da maison. Decidimos introduzir o calendário anual na coleção Radiomir porque sentimos que a complicação se encaixa na estética vintage da linha, que atrai consumidores que apreciam o design clássico e atemporal.

A Panerai sempre teve a legibilidade como marca registrada e sempre apresentou mostradores muito legíveis, devido ao seu passado na Marinha Italiana. Como o calendário anual traz mais elementos para o mostrador, você acha que isso atrapalha?

A Panerai é conhecida por sua legibilidade perfeita, e isso permanece verdadeiro para o relógio calendário anual, que apresenta uma exibição instantânea de dia, data e mês e uma configuração fácil de usar. Para ajustar o dia da semana, um corretor está localizado na lateral da caixa. Patenteamos o sistema de disco saltitante usado para destacar a mudança do mês, que salta de uma só vez à meia-noite no final de cada mês. O dia e a data são escritos em italiano de forma abreviada, e a inscrição "Calendario Annuale" também está no mostrador. Os elementos distintivos no mostrador do calendário anual aumentam ainda mais a legibilidade do relógio. O novo calendário anual exala elegância e requinte extraordinários através da complexidade simples do mostrador, que reflete o espelho de um mecanismo trabalhado com detalhes intrincados. Com a nova complicação, a leitura do tempo atinge um nível mais alto de perfeição, suportando efetivamente um estilo distinto e absoluto.

Radiomir é a primeira família Panerai, de 1936. Por que esse resgate de suas raízes?

Panerai tem uma história lendária que começou em 1860 em Florença. Ao longo dos anos, fomos pioneiros em inovações relojoeiras, incluindo a substância luminosa patenteada pela Panerai em 1916 denominada Radiomir. Radiomir é um reflexo da lendária história da Panerai, apresentando relógios com associações históricas, um visual vintage e uma elegância italiana clássica realçada por detalhes refinados. Agora, acreditamos que é hora de restabelecer nossa linha mais histórica como pilar fundamental da marca. Este ano, queremos celebrar a herança única e a história da Radiomir renovando a coleção com novos modelos incríveis que mostram nossas raízes, herança histórica e inovação técnica.

O Radiomir agora vem no tamanho de 40mm, o menor até agora para a família. Os primeiros mediam 47 milímetros. Até que ponto pode ir a redução de tamanho para Panerai? Podemos esperar uma caixa de 36 mm em algum momento?

A introdução do tamanho de 40 mm para nossos relógios atenderá a um novo público transversal. Este novo tamanho oferece um estilo clássico adequado para homens e mulheres. Graças às novas opções de pulseira de cores vibrantes, o Radiomir Quaranta tem um apelo unissex. Embora a Panerai tenha uma peculiaridade histórica de caixas grandes e robustas, também incorporamos um espírito inovador que busca atender às crescentes necessidades de nossos clientes apaixonados. Reconhecemos que alguns clientes estão procurando um relógio Panerai menor, mais fino e mais elegante, e estamos entusiasmados em oferecer essa opção a eles. Mas uma caixa 36 milímetros não está no radar da Panerai, pois estaria muito longe do nosso DNA.

Relógio faz parte da moda?

Na moda masculina, nas últimas temporadas temos visto desfiles com roupas mais simples, sem tantos adereços. O Radiomir também tem esse design clean. Você acha que moda e relojoaria seguem as mesmas tendências?

Correto, o relógio é um emblema de estilo e a marca registrada de um perfil clássico que nunca abre mão da elegância e do design. Ele continua sendo um acessório essencial para o homem de hoje, servindo tanto como um relógio funcional quanto como uma declaração de moda atemporal.

Como você espera que os lançamentos sejam vistos pelo consumidor brasileiro, que tradicionalmente gosta de relógios mais esportivos?

A linha Radiomir foi e continua sendo uma linha de grande sucesso no Brasil. Tivemos grande sucesso com os lançamentos das edições Radiomir Venti e Eilean, ambas com desempenho excepcional. Apesar de nosso foco e comunicação nos lançamentos de Luminor e Submersible ao longo dos anos, a linha Radiomir permaneceu forte e continua a oferecer desempenho estável. Nossos clientes brasileiros estão profundamente ligados à herança da marca Panerai, incluindo nosso DNA, rica história e italianidade. Temos certeza de que eles apreciarão os novos lançamentos que planejamos para este ano e esperamos continuar atendendo a esse importante mercado.

O eSteel, material reciclável apresentado há dois anos, continua presente nos lançamentos agora. Podemos dizer que esse material já foi definitivamente incorporado à Panerai?

Este ano estamos apresentando caixas feitas de eSteel, uma inovação que acreditamos que veio para ficar na Panerai. É um metal de última geração feito de sucatas de aço recicladas, com até 95% dos materiais provenientes de diferentes indústrias, incluindo a cadeia de suprimentos da relojoaria suíça. Esse processo reduz significativamente as emissões de CO2 e faz parte do nosso compromisso com a sustentabilidade. Na Panerai, incorporamos os valores de uma marca moderna comprometida com questões de sustentabilidade. A qualidade de nossos produtos está no centro de nossa marca e nos esforçamos para atingir esses altos padrões adotando abordagens que visam proteger o planeta e adotar ações impactantes para a sociedade em que vivemos. Nesta sociedade, o status da Panerai reflete o refinamento de materiais, complicações, estilo, bem como práticas inovadoras e valiosas que contribuem para um mundo melhor.

o jornalista viajou a convite da organização do Watches & Wonders

