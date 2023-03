Clássicos e pequenos: Panerai apresenta novas versões da família Radiomir

Os paneristi, como são conhecidos os fãs dos relógios Panerai, costumam se dividir entre os que têm preferência por uma das duas principais famílias da marca de origem italiana. Radiomir é a linha mais antiga, mais clássica. Luminor é mais contemporânea e tem a característica proteção de coroa.

Nesta edição do salão de relojoaria de luxo Watches & Wonders, que acontece em Genebra de 27 de março a 2 de abril, a Panerai resgatou suas raízes e apresentou quatro novos modelos da linha Radiomir. A volta de formatos, cores e design clássicos têm sido uma tendência de anos mais recentes.

O destaque da atual coleção ficou por conta da caixa pequena, de 40 milímetros – muito pequena, em se tratando de Panerai. As inovações também incluem uma versão da caixa em ouro e uma nova complicação.

A Panerai começou sua história na relojoaria com a encomenda da Marinha Real Italiana para fornecer instrumentos de alta precisão, com o uso da substância rádio e sua luminescência para obter visibilidade no escuro, em 1916.

O protótipo do Radiomir foi apresentado em 1935. Ao longo dos anos, a construção em formato “sanduíche“ do mostrador foi progressivamente ajustada. Atualmente é feita de apenas duas placas sobrepostas.

Já o Luminor, com o dispositivo de proteção da coroa e uma nova substância luminosa, foi produzido incialmente para uso militar. Em 1992, a Officine Panerai entrou para o mercado relojoeiro comercial com três coleções com dez referências em edições limitadas: os relógios Luminor e Luminor Marina de 44 milímetros e o cronógrafo Mare Nostrum de 42 milímetros.

O Radiomir só veio a público em 1997, quando o grupo Vendome - hoje Richemont - adquiriu a Panerai, apresentando a primeira edição especial Vendome, um modelo em versão platina com tiragem de apenas 60 peças.

Os novos modelos da Panerai seguem com uso de eSteel, um metal de última geração obtido de sucatas de aço recicladas, em até 95%). Confira os lançamentos de Genebra.

Radiomir Quaranta Goldtech

A caixa Goldtech™ polida vem combinada com um mostrador branco escovado e uma pulseira de couro de crocodilo marrom fosco. Trata-se de um material de ouro desenvolvido pela primeira vez pela Panerai, incluindo a combinação da platina com o cobre o que confere ao relógio uma tonalidade vermelho intensa.

O Radiomir Quaranta é a interpretação contemporânea do primeiro relógio da maison, com o visual do relógio dos lendários mergulhadores da Marinha italiana dos anos 1940.

Quaranta, quarenta em italiano, representa o tamanho da caixa de 40 milímetros que define a essência da coleção, uma adaptação atual do tamanho 47 milímetros da edição original do Radiomir de oito décadas atrás.

Com 10,15 milímetros de espessura, a caixa do relógio PAM01026 é a mais fina de toda a linha Panerai, propondo uma silhueta versátil para todos os gêneros e ocasiões. A coroa em forma de cone, elemento distintivo da coleção Radiomir, traz uma elegância discreta ao modelo. discrição.

Cada detalhe incorpora o espírito atual do relógio. A icônica caixa tem forma de almofada, o mostrador sanduíche branco escovado com índices e numerais apenas na posição doze e seis horas reflete raios de luz com o movimento do usuário. Já o bege Super-Luminova® ilumina-se em verde no escuro.

A pulseira intercambiável da Panerai traz uma extensa gama de cores e acabamentos, incluindo uma de couro bovino para um look mais casual. Há também uma em croco brilhante e uma infinidade de versões em tons brilhantes.

O calibre automático P.900 combina data e três dias de reserva de energia, resistência a 30 metros de profundidade (segundo a marca, em breve também estará disponível até 5º metros) e uma fivela Panerai Goldtech.

Radiomir Annual Calendar

Segundos, minutos, horas, dias e, agora, cada mês do ano. Pela primeira vez a Panerai conta com a complicação calendário anual, desenvolvida especificamente para a linha Radiomir.

O calendário anual não tira do relógio PAM01363 uma marca característica da Panerai, a excelente legibilidade. A data é exibida às 3 horas com o dia e a data visíveis através de duas aberturas no mostrador. Já o mês atual é exibido em um disco móvel externo, indicado por uma seta fixa às 3 horas.

A cada mudança de mês, um ressalto no movimento permite que o disco gire de uma só vez, fazendo com que a informação mude instantaneamente. A alteração dos meses de 30 e 31 dias é feita automaticamente pelo mecanismo. A configuração deve ser feita apenas uma vez por ano, no final de fevereiro.

Após acertar o mês e a data, um corretor no lado esquerdo da caixa permite alterar o dia clique a clique. A parte traseira da caixa em cristal de safira mostra o calibre automático P.9010/AC, com três dias de reserva de marcha, enquanto o mostrador em formato “sanduíche” apresenta códigos distintivos da maison.

Os meses, os dias e o nome da complicação, Calendario Annuale, são escritos em italiano. Os detalhes emblemáticos do Radiomir estão lá: a caixa em forma de almofada, o exclusivo mostrador sanduíche escovado com efeito gradiente solar preenchido com a coroa em forma de cone Super-Luminova.

A caixa em Goldtech mede 45 milímetros de diâmetro. A pulseira em couro de crocodilo é tingida à mão no tom azul fosco.

A edição “Experience”, PAM01432, a terceira referência da coleção onde a compra do relógio permitirá aos clientes participar de uma inesperada experiência para mergulhar nos valores da Maison.

A edição “Experience” apresenta um mostrador sombreado em bordô escovado, uma pulseira de couro de crocodilo preto fosco tingida à mão e uma caixa em Platinumtech de 45 milímetros. Todos os proprietários desse relógio serão convidados a participar de uma viagem à Roma. A experiência inclui participação a eventos culturais e passeios a locais históricos.

As duas referências apresentam a fivela ajustável BDR da Panerai combinados com a caixa do relógio para facilidade de uso. A coleção Calendário Anual tem venda exclusiva nas boutiques.

Radiomir California Dial

É a primeira vez que um relógio dessa família da Panerai é fabricado com caixa de 45 milímetros. Historicamente, sempre foi produzido em 47 milímetros. A cor verde, por sua vez, faz do relógio uma peça digna de colecionador.

O Panerai California Dial é caracterizado pela alternância de algarismos romanos e arábicos, índices de barras e um "minute track". As horas 1, 2, 10 e 11 são marcadas com algarismos romanos, enquanto as horas 4, 5, 7 e 8 são marcados com algarismos arábicos.

A caixa é de Brunito eSteel, um acabamento totalmente novo e inédito na história da Panerai. A peça apresenta um visual vintage característico. Cada caixa é finalizada à mão, uma a uma, para criar uma aparência envelhecida, dando a cada relógio um caráter único.

O Super-LumiNova destaca os icônicos índices bege do California, iluminando em tonalidade verde quando no escuro. O apelo retrô do mostrador é acentuado com ponteiros azuis metálicos e uma cúpula cristal de safira que lembra o cristal Plexiglas usado nas primeiras versões do Radiomir desenvolvido para o exército italiano.

Vem com uma pulseira em couro bovino de corte cru, flexível, com costuras de três pontos em marrom escuro com pespontos contrastantes. A pulseira traz um detalhe que é exclusivo deste relógio, uma inscrição impressa a quente de 'G. Panerai e Figlio’, exatamente a mesma frase encontrada na sinalização da oficina Panerai original em Florença.

O calibre P.5000 de corda manual alimenta o Radiomir California PAM01349 e possui uma reserva de bateria de oito dias. O movimento é visível na parte traseira da caixa em cristal de safira. O Radiomir California Dial está disponível exclusivamente nas boutiques Panerai.

Radiomir Otto Giorni

As novas referências do modelo Radiomir Otto Giorni apresentam forte estética vintage. Com estilo característico de uma época, é inspirado no primeiro protótipo do Radiomir de 1935, que media 47 milímetros de diâmetro – a nova versão agora tem 45 milímetros.

As dimensões e design inteiramente novos no modelo de 1935 foram concebidas pela necessidade de excelente legibilidade em águas muitas vezes turvas perto de portos militares.

A robustez, a resistência a profundidades e a facilidade de leitura fizeram do relógio um instrumento perfeito uso militar. O novo Radiomir Otto Giorni dá continuidade a esse legado. Cada caixa do Radiomir Otto Giorni eSteel é acabada à mão uma a uma para criar um visual envelhecido.

O efeito intencionalmente desgastado da caixa eSteel faz referência ao Radiomir original, assim como a caixa em forma de almofada, as alças finas de arame e a assinatura do mostrador sanduíche.

O mostrador Super-LumiNova apresenta uma exibição de pequenos segundos às 9 horas. A caixa tem a parte traseira aberta e o cristal de vidro de safira é abaulado, lembrando o Cristal Plexiglass do passado.

O PAM01347 tem um mostrador castanho escuro granulado e o PAM01348 vem na cor azul. Todos os mostradores fazem uma transição gradual de cor do centro mais claro para um tom mais escuro nas bordas.

A pulseira de couro bovino maleável na mesma tonalidade do mostrador traz pequenos efeitos granulados e a costura contrastante. O calibre P.5000 de corda manual alimenta o Radiomir Otto Giorni e apresenta uma reserva de bateria de oito dias.

O mostrador com o termo “8 giorni brevettato” estampado na posição das 3 horas rende homenagem às raízes dos relógios Panerai de 1956, onde essa inscrição gráfica ganha vida pela primeira vez no modelo Egiziano. As duas referências de Radiomir Otto Giorni estão disponíveis exclusivamente nas boutiques Panerai.

o jornalista viajou a convite do Watches & Wonders

