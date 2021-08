O plano da Renner para produzir jeans mais sustentáveis

A Renner tem um plano ambicioso para cumprir até o final deste ano. Através de iniciativas como a Re Jeans, que usa materiais reciclados na confecção de roupas e calçados, e da EcoEstilo, que já coletou cerca de 155 toneladas de itens descartados pelos clientes nas lojas, a varejista de moda assumiu o compromisso público de terminar 2021 muito mais sustentável do que começou.

Entre as metas da rede, está: ter 80% dos produtos comercializados menos impactantes à natureza, sendo 100% do algodão certificado; suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis de baixo impacto; reduzir em 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017 e ter toda cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.

O plano de ser uma gigante da moda ESG não começou em janeiro. Desde 2017, a marca já comercializou mais de 130 milhões de peças do selo Re, confeccionadas com matérias-primas como o algodão e a viscose responsáveis, a poliamida biodegradável e o fio reciclado, além de técnicas e processos menos impactantes ao meio ambiente.

Nas novas coleções, a marca segue aumentando sua oferta de peças verdes. Exemplo disso é a coleção capsula feita com atributos de sustentabilidade e um tênis circular confeccionado com a técnica de upcycling, produzido em edição especial e lançado nessa semana. “Atualmente, mais de 95% de todo o jeans da Renner é feito a partir de diferentes matérias-primas ou processos de menor impacto. Construímos uma jornada de evolução que nos permite entregar hoje aos clientes uma diversidade grande de peças responsáveis, com qualidade e muita informação de moda”, diz a diretora de Estilo da Lojas Renner, Fernanda Feijó.

A nova coleção de produtos jeans licenciados com o selo Re Jeans conta com roupas femininas do Garfield e peças masculinas do Snoopy. As opções passam por calças, shorts, jaquetas, camisas e bermudas, incluindo peças de Ashua, a marca plus size da Renner.

Já o tênis, também feito em jeans, tem três modelos unisex que vão do tamanho 35 ao 43. O produto foi fabricado com peças jeans já existentes que estavam paradas em estoque ou que foram coletadas pelo programa de logística reversa EcoEstilo. Com isso, cada tênis possui tonalidades e texturas diversas e únicas.