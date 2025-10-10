Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

O novo passo da JHSF em direção aos transportes marítimos de luxo

A JHSF fez a aquisição majoritária da BYS International, empresa especializada no aluguel e venda de iates

JHSF: aquisição de empresa especializada no aluguel e venda de iates (Divulgação/Divulgação)

JHSF: aquisição de empresa especializada no aluguel e venda de iates (Divulgação/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h53.

Tudo sobreLuxo
Saiba mais

A JHSF dá um novo passo para além da construção civil, com a aquisição majoritária da BYS International, empresa especializada no aluguel e venda de iates. O valor da operação não foi divulgado.

A BYS International foi fundada em 2012 e é a responsável pela operação da maioria dos iates estrangeiros que visitaram águas brasileiras desde então. A companhia continuará com João Raphael Kossmann, fundador da empresa, à frente da operação.

Em comunicado ao mercado, a JHSF disse: “Com essa transação, a JHSF gera sinergias para sua base de clientes, fortalece seu portfólio de serviços e incorpora uma plataforma de alta capacidade com profissionais qualificados para atuar em um mercado de grande especialização”.

Investimentos em transportes de luxo

Em julho, a LVMH, conglomerado francês controlador da Louis Vuitton, anunciou um investimento de US$ 800 milhões na Flexjet, empresa americana do setor de aviação de negócios. A operação foi liderada pela L Catterton, gestora de private equity da LVMH, e contou com participação dos fundos KSL Capital Partners e J. Safra Group, do Brasil.

A transação garante ao grupo 20% de participação na Flexjet, que seguirá sob controle da Directional Aviation Capital. O investimento ocorre em meio à expansão do setor de hospitalidade e aviação de negócios, áreas que englobam turismo, hospedagem, alimentação, entretenimento e viagens privadas.

Apesar da queda global de 2% nas vendas de bens de luxo em 2023, a aviação privada se consolida como segmento estratégico do mercado de luxo.

Acompanhe tudo sobre:IatesJHSFLuxo

Mais de Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mostra gratuita apresenta 10 filmes do cinema chinês em São Paulo

Esses são os 20 melhores hotéis do Brasil segundo o Guia Michelin. As diárias começam em R$ 1.500

Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza 2026 será liderado por artistas mulheres

Mais na Exame

Mundo

Possível vazamento de Nobel da Paz será investigado após alta misteriosa em casas de apostas

Brasil

Festa da Padroeira: Santuário de Aparecida funcionará 24 horas por dia até domingo

Tecnologia

Recompensa da Apple para 'caçadores de bugs' sobe para até US$ 2 milhões

English

Prio adjusts strategy to overcome challenges, boosting profits