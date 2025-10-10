O novo passo da JHSF em direção aos transportes marítimos de luxo

A JHSF dá um novo passo para além da construção civil, com a aquisição majoritária da BYS International, empresa especializada no aluguel e venda de iates. O valor da operação não foi divulgado.

A BYS International foi fundada em 2012 e é a responsável pela operação da maioria dos iates estrangeiros que visitaram águas brasileiras desde então. A companhia continuará com João Raphael Kossmann, fundador da empresa, à frente da operação.

Em comunicado ao mercado, a JHSF disse: “Com essa transação, a JHSF gera sinergias para sua base de clientes, fortalece seu portfólio de serviços e incorpora uma plataforma de alta capacidade com profissionais qualificados para atuar em um mercado de grande especialização”.

Investimentos em transportes de luxo

Em julho, a LVMH, conglomerado francês controlador da Louis Vuitton, anunciou um investimento de US$ 800 milhões na Flexjet, empresa americana do setor de aviação de negócios. A operação foi liderada pela L Catterton, gestora de private equity da LVMH, e contou com participação dos fundos KSL Capital Partners e J. Safra Group, do Brasil.

A transação garante ao grupo 20% de participação na Flexjet, que seguirá sob controle da Directional Aviation Capital. O investimento ocorre em meio à expansão do setor de hospitalidade e aviação de negócios, áreas que englobam turismo, hospedagem, alimentação, entretenimento e viagens privadas.

Apesar da queda global de 2% nas vendas de bens de luxo em 2023, a aviação privada se consolida como segmento estratégico do mercado de luxo.