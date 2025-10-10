Pão de ouro e carne de Wagyu: hambúrguer mais caro do mundo custa mais de R$ 30 mil

Imagine um hambúrguer que custa o mesmo que uma viagem de luxo à Europa. Pois ele existe — e atende pelo nome de Golden Boy (menino de ouro, em tradução livre), servido no pequeno vilarejo de Voorthuizen, na Holanda.

O sanduíche ostenta o título de hambúrguer mais caro do mundo e tem um cardápio de ingredientes tão extravagante quanto seu preço: cerca de € 5.000 (cerca de R$ 31.570).

O Golden Boy é vendido no restaurante De Daltons, uma lanchonete com fachada branca e decoração divertida, especializada em street food. A maior parte dos itens do cardápio custa entre € 11 e € 17 (R$ 70 e R$ 107).

Para quem quiser experimentar o hambúrguer recordista de preço, é preciso reservar com pelo menos duas semanas de antecedência e deixar um depósito de € 750 (R$ 4.734) por unidade.

Ingredientes de luxo

No centro do sanduíche está um hambúrguer de Wagyu A5 japonês, conhecido pela textura extremamente macia e marmorizada. Em cima dele, só ingredientes de luxo: trufas brancas italianas, caranguejo-real do Alasca, caviar Beluga, presunto espanhol Paleta Ibérica Bellota, cheddar inglês e anéis de cebola empanados em champanhe Dom Pérignon.

O pão, feito na própria cozinha do De Daltons, leva na massa champanhe Dom Pérignon e é coberto com folhas de ouro 24 quilates comestíveis.

O toque final vem do molho barbecue feito com café Kopi Luwak e uísque escocês Macallan, além da defumação com fumaça de uísque pouco antes de ser servido.

Recordista mundial

O Golden Boy entrou para o Guinness World Records em 2021 ao superar o preço do hambúrguer campeão anterior — um sanduíche vendido por US$ 4.971 em Oregon, nos Estados Unidos. Desde então, mantém o título de hambúrguer mais caro do mundo.

Na venda inaugural do hambúrguer, em 2021, todo o valor arrecadado foi doado ao Banco de Alimentos Nacional da Holanda, o que permitiu a distribuição de mais de mil pacotes de comida a famílias em situação de vulnerabilidade.