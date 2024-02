O estaleiro catarinense que vai levar 6 barcos de luxo à maior feira náutica da Turquia

A indústria naval brasileira é uma das mais promissoras do mundo, movimentando cerca de R$ 1 bilhão de reais por ano. Além de ter embarcações grifes internacionais sendo produzidas por aqui, conta com estaleiros nacionais que abastecem não só o mercado local, como também de outros países.

Prova disso é a catarinense Fibrafort que vai levar seis embarcações para expor na maior feira náutica da Turquia. O Bosphorus Boat Show é um prestigiado evento de barcos turco que é realizado entre os dias 17 e 24 de fevereiro em Istambul e deve reunir mais de 1.500 expositores e 65 mil visitantes.

Fundado há mais de 30 anos, em torno de 18.000 barcos do estaleiro catarinense circulam pelas águas de todo o mundo, e em 40 países. Para o evento na Turquia, são expostos seis modelos da marca entre 18 a 37 pés que estarão em exposição no evento disponíveis para visitação.

Modelos expostos

Entre os modelos apresentados na feira estão: Fibrafort 188 Joy, Fibrafort 212, Fibrafort 242 GTC, Fibrafort 255 GTO, Fibrafort 305 e Fibrafort 370 GTX.

“A qualificação do público e a organização fazem do Bosphorus Boat Show um evento que fazemos questão de participar. Dessa forma, além de destacarmos a alta qualidade da indústria brasileira, apresentaremos os modelos que já são grandes sucesso da marca e atendem os mais diversos perfis de público. Para 2024, já estamos com planos de expandir para novos países”, comenta a gerente comercial e de marketing da Fibrafort, Bárbara Martendal Yamamoto.

O Bosphorus Boat Show é organizado pela Yacht and Boat Industry Association (YATED), uma das maiores ONGs do setor. Ao todo, serão mais de 500 barcos em exposição, entre eles, megaiates, lanchas, veleiros, catamarãs, botes, motocicletas marítimas, além de equipamentos náuticos como acessórios de mergulho, pesca, brinquedos e seguro para embarcações.