Mundo dos milionários: os iates que navegam por águas brasileiras e são atração em evento nos EUA

Embarcações luxuosas que navegam pelas águas brasileiras são algumas das atrações do Miami International Boat Show, que vai até o dia 18 de fevereiro nos Estados Unidos. Com uma expectativa de receber cerca de 100 mil visitantes e gerar US$1,3 bilhões em negócios, o evento promete ser um palco de oportunidades para os amantes da navegação.

Entre os destaques que são encontrados aqui no Brasil estão iates das renomadas marcas Riva e Pershing. A grandiosa Riva 82' Diva, ícone da luxuosa marca italiana, estará em exposição, assim como a esportiva e sofisticada Pershing 8X.

Os modelos icônicos da Riva e os potentes barcos da Pershing têm sido referência para os fascinados por barcos e pelo mundo náutico em todo o mundo, incluindo o Brasil. A participação dessas marcas na feira reflete o crescente interesse e proximidade dos clientes brasileiros com as grifes, com negociações em andamento para diversas regiões do país.

Desde o segundo semestre do ano passado, o Brasil começou a comercializar os barcos Riva e Pershing, por meio do revendedor YACHTMAX, parte do Grupo OKEAN, estaleiro com sede em Santa Catarina. Por aqui, cada um dos dois barcos custam algo em torno de R$ 42 milhões. Mas quando se fala em barcos, a possibilidade de customização quase não tem limites, por isso os preços podem subir consideravelmente.

Pershing 8X.

Mercado náutico no Brasil

O ritmo aquecido de vendas invadiu os rios e mares brasileiros. O setor náutico movimentou mais de 1 bilhão de reais em vendas durante os eventos da marca Boat Show, o maior do segmento na América Latina.

No evento realizado em São Paulo, no fim de setembro, foram vendidas 600 embarcações. “Essas vendas abastecem o mercado por seis meses. Ou seja, há espaço para crescer”, diz Ernani Paciornik, idealizador da feira.