Novo protagonista da série da Netflix 'Bridgerton', será O Boticário

A série de sucesso da Netflix, Bridgerton, com a estreia da segunda temporada marcada para 25 de março, terá uma participação brasileira na segunda temporada, O Boticário.

A parceria comunica a nova fragrância da marca, Floratta My Blue, inspirada no clássico perfume Floratta Blue.

Tenha acesso agora a todo material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

A série produzida por Shonda Rhimes recria o Período Regencial a partir de elementos contemporâneos, com cores, músicas, diversidade e fortes protagonistas femininas. A série mostra como um momento clássico no tempo pode ser reimaginado com um toque de modernidade, que é exatamente a proposta da nova fragrância.

“O lançamento é perfeito para as mulheres que acreditam no romance e que é possível viver uma grande história nos dias de hoje, que almejam um amor que siga suas próprias regras, que caiba nos seus objetivos e seja do seu jeito, respeitando anseios e desejos. Para abrir essa conversa sobre os romances modernos nos unimos a Bridgerton; série que também reinventa o romance clássico, numa nova perspectiva tendo as mulheres como protagonistas, construindo relações que fazem sentido pra elas. Floratta My Blue vem para celebrar essas mulheres que fazem acontecer e têm coragem de exercer suas vontades”, explica Marcela De Masi Nogueira, Diretora de Comunicação do Boticário.

Baseada nos romances de Julia Quinn, a série tem um por trás das câmeras que impressiona em números, foram feitas mais de 7.500 peças de roupas para incorporar os looks do século 19, em personagens, a Rainha da Inglaterra é uma mulher negra (interpretada por Golda Rosheuvel), e na trilha sonora, uma orquestra de cordas toca sucessos de Ariana Grande, Billie Eilish e Maroon 5.

A nova fragrância trará uma série de ações digitais, que vão de conversas com influenciadoras a filmes na TV, produzidos com figurinos trazidos de acervos da Espanha, para compor o visual clássico da produção.

Além disso, para os fãs da série, a narrativa conta com diversos “easter eggs” para serem desvendados, como o broche de abelha usado pelo personagem inspirado em Anthony.