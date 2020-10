Prêmio Nobel de Literatura vai para a poetisa Louise Glück

A vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, anunciado na manhã desta quinta-feira, 8, foi a americana Louise Glück. De acordo com a premiação, a honraria vai para Louise “por sua inconfundível voz poética que com austera beleza torna a existência individual universal”.

Louise Glück nasceu em 1943 em Nova York e mora em Cambridge, Massachusetts. Além de escrever, ela é professora de inglês na Yale University. Ela fez sua estreia em 1968 com Firstborn, e logo foi aclamada como uma das poetisas mais proeminentes da literatura contemporânea americana. Recebeu vários prêmios de prestígio, entre eles o Prêmio Pulitzer (1993) e o Prêmio Nacional do Livro (2014).

Louise Glück publicou 12 coleções de poesia e alguns volumes de ensaios sobre poesia. Todos são caracterizados por uma busca pela clareza. A infância e a vida familiar, a relação próxima com pais e irmãos, é uma temática que permaneceu central para ela.