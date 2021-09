Netflix anuncia terceira edição do festival Tudum

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 15, o trailer oficial do Tududm: um evento mundial para fãs. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 25 de setembro.

A plataforma também anunciou todos os artistas e personalidades que vão participar do palco virtual para contar novidades exclusivas de mais de 70 séries, filmes e especiais. Alguns dos nomes são Jennifer Aniston, Millie Bobby Brown e Adam Sandler.

Maisa Silva será a apresentadora do bloco Mais Brasil na Tela, exibindo com exclusividade as primeiras cenas das séries De Volta aos 15, na qual ela é protagonista, e Maldivas, que traz Bruna Marquezine, Manu Gavassi, entre outros no elenco. Confira abaixo o trailer da edição de 2021 do Tudum.

A transmissão começa às 13h (horário de Brasília) pelos canais da Netflix no YouTube em todo o mundo - incluindo o Brasil, além do Twitter. Os fãs vão ver tudo em primeira mão: imagens exclusivas, teasers e trailers inéditos, além de muitas informações de bastidores que serão apresentadas durante os painéis.

Mais de 145 artistas apresentarão novidades no decorrer das três horas de evento - incluindo as novas temporadas de Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, passando por La Casa De Papel e Cobra Kai, assim como os blockbusters Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima, Resgate, Vingança & Castigo, The Old Guard.

Confira a lista de nomes:

