Nadal vira jogo e ganha o Australian Open, seu 21º Grand Slam

Aos 35 anos, Rafael Nadal segue mostrando que está longe de perder seu protagonismo no tênis mundial. Numa aula de atuação, reagiu após sair perdendo por 2 sets a 0. E a final do Aberto da Australia, que parecia decidida em favor de Daniil Medvedev coroou o talento do espanhol. Em 5h24 de duração, ele virou para 3 a 2 (2/6, 6/7, 6/4, 6/4 e 7/5) e se colocou no lugar mais alto dos Grand Slams.

Entre os homens, ninguém venceu mais do que ele. Agora são 21 títulos, contra 20 do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic, que não participou do torneio por se negar a tomar a vacina contra a Covid-19.

Confira, abaixo, a lista dos maiores campeões de Grand Slams:

Rafael Nadal (Espanha) - 21

Roger Federer (Suíça) e Novak Djokovic (Sérvia) - 20

Pete Sampras (EUA) - 14

Roy Emerson (Austrália) - 12

Rod Laver (Austrállia) e Björn Borg (Suécia) - 11

Bill Tilden (EUA) - 10

Foi um jogo que começou com Medvedev sobrando e terminou num cenário totalmente oposto. No primeiro set, o russo sobrou fisica e tecnicamente e venceu com facilidade: 6 a 2. A partir do segundo, Nadal iniciou sua reação. E o espanhol, que chegou ter um 5 a 3 favorável, teve dois games para fechar. Mas acabou levando a virada e sendo derrotado por 7/6.

Os sets finais serviram para mostrar porque Nadal é um dos maiores da história do esporte. Aos 35 anos, o espanhol sabe muito bem como é atuar sob pressão e como ler o adversário. Aumentou a agressividade de seu jogo e obrigou o russo a se desgastar. Venceu dois sets seguidos por 6/4, sendo que no quarto foi ele quem sobrou em quadra e pareceu ter o controle da disputa o tempo todo.

No tira-teima, Medvedev reagiu e mostrou que não estava fora da disputa como se pensava. Voltou a fazer um jogo equilibrado, mas não foi o suficiente: 7/5 para o espanhol.

Não deu para Bia Haddad

Mais cedo, a brasileira Bia Haddad e a cazaque Anna Danilina foram derrotadas na decisão do torneio de duplas demininas. As tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova levaram a melhor sobre elas por 2 sets a 1 (6/7, 6/4 e 6/4).

Com Bia mais uma vez jogando muito bem, o primeiro set foi o mais equilibrado de todos, terminando com vitória da dupla surpresa do Aberto da Austrália. Mas a superioridade das tchecas, atuais campeãs olímpicas e líderes do ranking, prevaleceu depois.

Independentemente do resultado, Bia fez história no torneio. Ela se tornou a terceira brasileira a chegar a uma final de Grand Slam. Se igualou a Maria Esther Bueno e Claudia Monteiro.