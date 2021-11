Montblanc Blue Spirit: a linha bolsas e acessórios positiva para o planeta

Como parte do compromisso ESG da Montblanc, a marca alemã acaba de lançar a Montblanc Blue Spirit, uma coleção de bolsas e acessórios feitas a partir de tecido reciclado e outros materiais ecologicamente corretos.

A coleção Montblanc Blue Spirit inclui duas mochilas urbanas, uma bolsa do tipo Tote com alças para ser usada como mochila, uma bolsa Envelope para ser usada no ombro, uma mini envelope, uma pochete, além de uma mala de viagem tipo Duffle, bolsa de lavanderia, duas bolsas do tipo Pouche e um estojo para viagens noturnas.

Todos os materiais utilizados na criação desta linha foram selecionados para minimizar o impacto ambiental.

Através de um atento processo de regeneração, os resíduos, que incluem redes de pesca, tapetes e sobras de tecido, são reciclados em um nylon com sua pureza original e um ECONYL que pode ser reciclado infinitamente, sem perder sua qualidade.

"Na Montblanc, acreditamos em deixar uma marca e ambicionamos trazer um impacto positivo para o mundo. Portanto, a sustentabilidade está no centro das nossas ações. Criamos a coleção Montblanc Blue Spirit fazendo escolhas ambientalmente sustentáveis, garantindo que cada peça entregue a funcionalidade e a excelência em design que as pessoas esperam da Montblanc", diz Nicolas Baretzki, CEO da Montblanc.

Utilizando uma das cores da marca, o preto, as peças contam com design contemporâneo com bordas azuis que combinam o náilon com o couro eco-sustentável de zero impacto. O couro selecionado para a coleção utiliza menos consumo de água, o uso de produtos químicos, a carga poluente e reduz as emissões de CO2 em sua produção. Já o aço inoxidável utilizado no detalhamento é 100% reciclável.

Já fechos e fivelas de plástico já tiveram uma vida anterior. Assim como as tiras, feitas com poliéster reciclado quase idêntico ao poliéster virgem em termos de qualidade, mas com uma produção que consome 59% menos energia e resulta em uma redução de 32% nas emissões de CO2.

As peças contêm uma etiqueta interna em couro, que trazem um manifesto que celebra quem as veste. "Those who dare, those who will, those who care make the difference (Quem ousa, quem quer, quem cuida faz a diferença)".