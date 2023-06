Moda sobre rodas: a nova coleção da Oficina Reserva voltada para o universo das motos

O irmão mais novo da Reserva, a Oficina Reserva tem duas missões: oferecer um guarda-roupa completo para o homem, da praia ao casamento, e trabalhar as peças clássicas com um toque contemporâneo. Sem inventar a roda, mas com novos materiais e mais conforto.

Em abril, a marca que pertence ao grupo Arezzo & Co lançou uma extensão de uma peça clássica reinventada do portfólio masculino, o jeans. Só que de moletom.

Agora, a marca parte para uma nova jornada, agora sobre duas rodas, e em direção a mais um ícone do universo masculino: as motos.

Na próxima quinta-feira, 29, será lançada a coleção “The Ride”, pensada para facilitar a rota dos apaixonados por máquinas, com mais de 20 peças.

“Esse movimento da Oficina mostra a energia e a versatilidade que temos para transitar em diversos momentos do homem casual chique. Criamos uma coleção objetiva que representa bem o nosso estilo dentro dessa atmosfera de aventuras, descobertas, encontros com amigos e muitos rituais na vestimenta”, explica Marcello Gomes, diretor de estilo da marca.

A coleção “The Ride” terá peças como a jaqueta aviador de couro, agora com o zíper duplo, t-shirts, tricôs e suéteres de gola alta para proteger do frio ou do calor, camisas de flanela e veludo, calças em selvedge black, o jeans mais nobre do mundo, feito para durar a vida toda, e uma linha de acessórios com botas, mochila e nécessaire.

A Oficina Reserva

A primeira loja da Oficina Reserva foi aberta em agosto de 2018. Hoje são 14. A mais recente é a do shopping JK Iguatemi, em São Paulo, inaugurada há duas semanas. Para este ano estão previstas outras cinco novas lojas próprias e mais 300 pontos de venda em multimarcas.

A marca é a que mais cresce dentro do grupo Arezzo & Co. E contra o senso comum, já que são peças sofisticadas, sem logotipo aparente, ainda que com bom custo-benefício. O faturamento em 2022 foi de R$ 90 milhões, praticamente o triplo do registrado em 2021.

A aquisição da Reserva pela Arezzo, em outubro de 2020, deu um empurrão decisivo para a marca. “Com a entrada na Arezzo conseguimos investir em produtos, no canal online e na expansão física. E o público consumidor respondeu muito bem”, contou Zandomênico em entrevista à Casual EXAME no ano passado.