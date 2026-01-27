Metodologia | 50 Melhores Filmes do Ano da Casual EXAME

→ Para a criação do ranking, foram consideradas produções com lançamento no Brasil no ano de 2025, seja no cinema comercial (lançadas para as grandes redes, como Cinemark, Cinépolis e Kinoplex), seja no streaming ou em festivais abertos ao público, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o Festival do Rio e o Festival de Cinema de Gramado.

→ Filmes com lançamento internacional em 2024, mas estreia comercial no Brasil em 2025, também foram incluídos no ranking, como foi o caso de Conclave, Anora e O Brutalista.

→ Com base na votação enviada pelo júri, a EXAME organizou um ranking com os 50 melhores filmes de 2025, seguindo este regime de pontuação: filmes escolhidos em 1o lugar valiam 3 pontos; em 2o lugar, 2 pontos; e o 3o lugar, 1 ponto. Em caso de empate, o resultado foi elencado pelas menções na primeira posição.

→ Boa parte dos longas escolhidos já está disponível em alguma plataforma de streaming, mas alguns deles ou estão em cartaz ou vão estrear nos cinemas somente em 2026.

→ O júri traz profissionais das cinco regiões brasileiras, sendo 68,3% do Sudeste; 18,3%, do Nordeste; 7,9% do Sul, 4,8%, do Norte; e 0,8%, do Centro-Oeste. Do total, 47,5% se identificam como mulheres.