Mercedes-Benz revela protótipo elétrico que faz 1.000 km com uma carga

A Mercedes-Benz revelou nesta segunda-feira um protótipo de carro elétrico que a montadora afirma ser capaz de percorrer 1.000 quilômetros com uma carga de bateria.

O modelo, Vision EQXX, terá um consumo de energia de menos de 10 quilowatt-hora (kWh) a cada 100 quilômetros, segundo a montadora. O Tesla Model S 60 atualmente consome 18,1 kWh na mesma distância.

A Daimler, controladora da Mercedes-Benz, vai testar o protótipo antes da metade do ano em vários tipos de terreno, afirmou o vice-presidente de tecnologia, Markus Schaefer, a jornalistas.

Alguns componentes do protótipo serão incorporados em veículos Mercedes-Benz em dois a três anos, afirmou Schaefer. Entretanto, o executivo não especificou quando a bateria com alcance de 1.000 quilômetros do Vision EQXX pode ser disponibilizada ao mercado.

"Provavelmente seremos os primeiros a apresentar um carro com autonomia de 1.000 quilômetros na prática, com uma bateria tão pequena", disse Schaefer.

Quando o modelo começará a ser vendido é uma "decisão de mercado" a ser determinada assim que a montadora estabelecer quanta autonomia os consumidores querem de seus veículos e quanto estão dispostos a pagar por ela, disse o executivo.

O protótipo, criado em 18 meses, "coloca um fim à ansiedade de autonomia", disse a Mercedes-Benz, referindo-se a um dos principais obstáculos para a adoção mais acelerada de veículos elétricos.

O protótipo exigiu o desenvolvimento de um novo pack de bateria, que a Mercedes-Benz afirmou ter um tamanho compatível com um veículo compacto e cuja densidade de energia fica perto da marca de 400 watts-hora por litro.