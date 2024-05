Manu Gavassi é a nova Head Criativa de Moda do Mercado Livre

Após uma estrondosa passagem pelo Big Brother Brasil, lançamentos de álbuns e passagens por marcas como Tanqueray, MAC Cosmetics, O Boticário e Magazine Luiza, Manu Gavassi acaba de assumir o posto de Head Criativa de Moda no Mercado Livre.

Na nova posição, Gavassi estará envolvida em agendas prioritárias e estratégicas para a categoria de moda no Mercado Livre. Seu escopo envolverá não somente conteúdos em campanhas promocionais e lançamentos, mas uma parceira de negócios, contribuindo com seu conhecimento e influência no mundo da moda para identificar tendências e sugestões de aprimoramentos na experiência de compra.

Além disso, Manu assinará a curadoria de itens e looks em uma landing page especial chamada “Escolhas da Manu”, que será atualizada mensalmente no e-commerce.

A artista passa ainda a atuar como afiliada no Programa de Afiliados do Mercado Livre, monetizando suas redes por meio da divulgação de produtos com sua curadoria à medida em que incentiva a base de afiliados de moda da plataforma a otimizar a criação de seus conteúdos.

"Eu sempre tive esse estilo muito próprio, gosto de autenticidade e de brincar com o improviso, independentemente de marcas e preços. Me divirto fazendo as peças se encaixarem dentro da minha personalidade. Acho que eu acumulo bons anos “brincando” com a moda nas minhas diversas fases e projetos e criando para publicidade. Juntar os dois é exatamente o objetivo. Como Head Criativa de Moda, vou trazer meu olhar diferenciado para a plataforma, ajudando a identificar tendências e a criar conteúdos que reflitam essa autenticidade. Eu acredito muito na expressão através da moda e o Mercado Livre é essa plataforma que oferece uma ampla gama de produtos, proporcionando uma experiência de compra segura e de qualidade tornando o destino ideal para encontrar looks perfeitos para todas as ocasiões", diz Gavassi.

Atualmente o Mercado Livre registra mais de 32 milhões de usuários navegando mensalmente pela seção de moda. “Com um estilo único e grande influência no cenário fashion, Manu Gavassi é uma verdadeira porta-voz da moda contemporânea. Sua habilidade em captar e influenciar tendências promete elevar o Mercado Livre a um novo patamar de referência no segmento, transformando a plataforma em um destino essencial para fashionistas”, diz Julia Rueff, Vice-Presidente de Marketplace do Mercado Livre.

O anúncio faz parte de uma estratégia mais ampla da companhia, que visa atender à crescente demanda dos consumidores por uma oferta diversificada de moda. Esse olhar mais atento à categoria é devido ao seu grande potencial. Para efeito de comparação, se somado o número de vendedores de moda na plataforma hoje, é o equivalente a 148 vezes a quantidade de lojas do maior shopping da América Latina. A categoria conta com mais de 1.500 lojas oficiais, contemplando grandes marcas.