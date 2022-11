Livro "Comida no Cotidiano" ganha audiobook com narração da chef Janaína Rueda

Publicado pela Editora Contexto, o livro Comida no Cotidiano, escrito pelo chef Max Jaques, acaba de ganhar versão em audiobook disponível na plataforma Skeelo. Com narração da premiada chef Janaína Torres Rueda, proprietária do Bar da Dona Onça e Presidente do Instituto Brasil a Gosto, o livro apresenta a comida como uma construção histórica e cultural, com multiplicidades em suas raízes, histórias, ingredientes, técnicas e pratos.

A publicação é uma idealização do Instituto fundado pela chef Ana Luiza Trajano.

“A chegada deste livro, escrito com excelência por Max Jaques, soma muitas etapas nessa nossa trajetória #pelacozinhabrasileira. Além de seu trabalho como cozinheiro, ele traz para o Instituto Brasil a Gosto seu olhar de pesquisador e estudioso da cozinha. De alguém que gosta da nossa comida e a trata com atenção e consciência. E é esse desejo que queremos plantar em cada um dos leitores”, explica Ana Luiza.

A escolha de Janaína Rueda como voz da versão em audiobook do livro casa com seu trabalho na cozinha. A chef, que também comanda, ao lado de Jefferson Rueda, o restaurante A Casa do Porco, único estabelecimento brasileiro no top 10 mundial da premiação The World’s 50 Best Restaurants, além dos restaurantes Hot Pork e Porco Real e Sorveteria do Centro, imprime toda a culinária e os ingredientes típicos da cultura brasileira em sua cozinha.

"O áudio nos dá a oportunidade de estudar de uma forma mais eficaz. Ouvir as pessoas sempre é a melhor forma de conhecer, estudar e orientar", diz a chef sobre o formato do livro.

Sobre os insights de “Comida no Cotidiano”, Rueda destaca a política pública através do alimento, a história mais próxima da realidade da cozinha popular brasileira, memórias afetivas e diálogo entre o velho e o novo mundo da cozinha do Brasil.

“É importante valorizarmos a nossa brasilidade composta por diversidade única, de capacidade e beleza infinita. Este livro trata exatamente disso com foco na comida, fortemente ligada à identidade e ao afeto, e que permeia nosso cotidiano. Assim, ao pensar na escolha da voz para o projeto - a chef tantas vezes reconhecida pela sua excelência, trabalhando os elementos brasileiros Janaina Torres Rueda -, surgiu naturalmente, com a certeza de dar ao leitor a sensação de sentar-se em volta da mesa, conduzida por ela, através dos sabores próprios do Brasil”, conta Thereza Castro, Supervisora editorial do Skeelo.

“O Comida no Cotidiano conseguiu ser um livro que sintetiza muito bem as características dos trabalhos da Contexto: excelente conteúdo, pesquisa de ponta, qualidade editorial e um texto delicioso. Ter, agora, essa obra em áudio, com a narração de uma estrela como a Janaína, é um prazer para a gente e, com certeza, será ainda maior para o público”, comenta Daniel Pinsky, Diretor Comercial da Editora Contexto.

A obra também pode ser adquirida na loja virtual no formato e-book.

