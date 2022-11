A Casa do Porco, Jiquitaia, Aizomê e mais 31 restaurantes se unem por ação promocional

Amanhã, 29, é celebrado o Dia de Doar, ação que engaja pessoas mundo afora com o intuito de promover a cultura de doação e fazer a diferença na vida de quem mais precisa. A data foi criada há dez anos nos Estados Unidos, onde é realizada logo após a semana de Ação de Graças e na sequência de eventos comerciais como a Black Friday.

No Brasil, uma das iniciativas reúne o Instituto Rizomas e restaurantes parceiros para combater a insegurança alimentar de famílias do Capão Redondo. Capitaneada pelo consultor gastronômico Dany Simon e sócio do restaurante Cora e pela pizzaria de inspiração napolitana La Braciera, ela contempla mais de trinta endereços da capital paulista.

Cada um deles vai vender vinte vouchers no valor de R$ 100, que dão direito a consumação de R$ 120 pelo cliente em uma única visita, sem inclusão da taxa de serviço.

Os vouchers estarão disponíveis no dia 29 apenas na plataforma Ingresse (www.ingresse.com), e com prazo de utilização até 31 de janeiro. “Com a ação temos potencial de arrecadar quase R$ 70 mil reais”, diz Dany.

Todo o valor arrecadado será revertido para compra de cestas básicas que serão entregues mensalmente ao longo de 2023. Entre os restaurantes participantes, além da própria La Braciera e do Cora, estão o celebrado Pasta Shihoma e A Casa do Porco, o português Tasca da Esquina, o japonês Aizomê e a hamburgueria Z Deli, além dos descolados bares Tantin, Lardo e Hirá Ramen Izakaya. Outros nomes confirmados são Jiquitaia, Elea, Le Jazz, Martin Fierro, Fitó, Baru, Mico, Leggera e Hospedaria.

O Rizomas é um instituto de educação que atua no Capão Redondo promovendo educação de qualidade para que toda criança seja um agente de transformação do seu meio. Entre as iniciativas, está o Contraturno Escolar que, através de metodologias ativas e foco no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, ensina português, matemática e inglês no período contrário ao da escola. Essa e outras atividades do Instituto podem ser conferidas no site http://www.institutorizomas.org.br.

Confira a lista dos restaurantes participantes:

- 1900 pizzeria

- A Casa do Porco

- Aizomê

- Atsui

- Baru

- Carlos Pizza

- Chimichurri

- Cora

- Divina Increnca

- Elea

- Fitó

- Futuro Refeitório

- Hirá Izakaya

- Hospedaria

- Jacarandá

- Jiquitaia

- Kotori

- La Braciera

- Lardo

- Le Jazz

- Mais Burguinho

- Martin Fierro

- Mescla

- Mico

- Mila

- Nosh

- Pasta Shihoma

- Paul’s Boutique

- Tank

- Tantin

- Tanuki Sushi

- Tasca da Esquina

- Veridiana

- ZDeli

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.