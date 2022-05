LG lança 'closet inteligente' que passa e higieniza roupas sozinho

No que depender da LG, roupas amassadas não serão problema: a empresa desenvolveu o primeiro “closet inteligente” com tratamento por vapor – que, além de passar, também higieniza e elimina os odores, as bactérias e os agentes alérgenos das peças com certificados da British Allergy Foundation e da VDE. E qual é o preço? São 17.990 reais na versão branca e 19.999 reais na espelhada.

VEJA TAMBÉM

Para garantir que os vapores alcancem todas as partes das roupas, existe um cabideiro móvel que se movimenta até 180 vezes por minuto. Só que o LG Styler também tem função de secagem em baixas temperaturas e existe um filtro de aromas no qual é possível utilizar lenços perfumados e amaciante em folha. E ainda existe um compartimento especialmente desenvolvido para calças sociais.

É possível controlar e monitorar o “closet inteligente” por meio do aplicativo para smartphone, além de adicionar diferentes ciclos de atividade – como “pronto para sair”, “uniformes” ou “silencioso”. E há até uma função para dias frios, que mantém as roupas aquecidas. Nas configurações, também dá para definir os cuidados específicos para 16 tipos de tecido, como linho, seda, lã e sintéticos.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.