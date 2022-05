Saiba quais itens não podem faltar na decoração da sala de jantar

Quando queremos servir uma boa refeição na sala de jantar, a depender do número de convidados à mesa, podemos precisar de móveis de apoio para colocar os pratos.

O motivo disso é não concentrar itens demais em um mesmo local, que poderiam fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis, até mesmo com problemas para se mexerem e degustarem os alimentos. Para isso, já existem as peças mobiliárias certas.

Outra coisa é que toda a decoração colocada ao redor da mesa deve ser trabalhada para fazer as pessoas se sentirem confortáveis e interagirem umas com as outras.

Ela deve combinar com o estilo de linguagem estética escolhido para toda a casa. E, por último, deve evocar as melhores energias - ou ideias, pensamentos.

Uma decoração que inspira a todos

Fazer uma refeição é um ato bastante sagrado. Dizem que deveríamos mastigar mais de trinta vezes cada pedaço de alimento para fazer uma boa digestão. Claro que isso não será possível se queremos "sair correndo" de um ambiente incômodo, concorda?

Inclusive, saiba que é nisso que se baseiam muitos projetos de ambientes de praças de alimentação de shoppings e restaurantes. Mas é claro que a sua sala de jantar de casa precisa ser diferente.

A decoração desse ambiente do imóvel precisa contribuir para que as pessoas se sintam bem dispostas e confortáveis. Tudo ao redor deve estimular nelas a ideia de permanência, alimentação saudável, união e boas conversas. Sim, os elementos decorativos têm este poder, por acreditar. Eis alguns exemplos:

Mesas redondas e lustres pendentes com hastes para todos os lados, atraindo a atenção de todos para o centro;

Cadeiras de assentos e encostos estofados, mais confortáveis para permanência;

Móveis em materiais de tons claros, agradáveis aos olhos;

Quadros com imagens de alimentos e espelhos que refletem os pratos sobre a mesa, dando ideia de fartura;

Peças em combinações de cores como amarelo, vermelho, laranja e verde, fazendo brotar nas pessoas alegria e vontade de comer mais e melhor.

Um cenário que permite brincar

Sala de jantar é um setor social da casa que não pode ser planejado de forma independente. Sua estética precisa fazer relação com os outros cômodos adjacentes e até integrados, como cozinha e sala de estar.

Essa informação é de extrema relevância, pois vai te ajudar a decidir a escolha de vários elementos ornamentais, incluindo peças de revestimento e também de iluminação - que, definitivamente, não podem faltar na lista de decoração.

Luzes de luminárias, estruturas de móveis em inox reflexivo, espelhos de parede e tampos de mesa ou portas de cristaleiras de vidro podem ajudar a criar ilusões incríveis no cenário, como de amplitude.

Certas formas de design e tonalidades de cores fariam as pessoas acreditarem que estão numa viagem gastronômica por outros países, paisagem e épocas. Por exemplo, através de uma decoração rústica, praiana, vintage, retrô, entre outras.

Móveis que dão a chance de mudar cenários

Exato, a decoração de sala de jantar geralmente não precisa de muitos elementos para ser completa, mas os poucos utilizados precisam oferecer alguma vantagem para o ambiente.

Por exemplo, mais flexibilidade de usos e agrupamentos, e excelente organização - que permitirá também facilitar a higienização local, algo que é imprescindível para este cômodo de refeições. Isso pode incluir uma boa lista de peças. Por exemplo:

Mesas extensíveis ou tampos e cavaletes sobressalentes;

Mesas com cadeiras mais bancos, pufes, banquetas (incluindo banquetas-baú) ou poltronas extras;

Prateleiras, cristaleiras, aparadores e cômodos buffet com gavetas.

Acessórios e recantos que ampliam possibilidades

Por fim, podemos estender ainda mais o tempo de permanência das pessoas na sala de jantar de casa. Uma ideia é criar recantos complementares à mesa de jantar por meio de atrativos divertidos.

Por exemplo, “cantinho de café” e “mini bar” - com direto a bandeja, suporte com copos ou xícaras, cafeteira, coqueteleira, frigobar e mais. E também um “cantinho do cinema” próximo à sala de estar, com pipoqueira elétrica e mais.

Essas são mais oportunidades de criar momentos inesquecíveis junto da família e amigos.

Essas dicas de decoração foram criadas pela equipe Viva Decora.

