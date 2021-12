Lacoste lança coleção de óculos com Guga: 'estou pronto para o verão'

Quase nenhuma outra empresa tem suas origens tão ligadas às quadras de tênis quanto a Lacoste, fundada em 1933 pelo tenista René Lacoste. Protagonista nesse universo, no Brasil, a marca tem como embaixador o atleta aposentado Gustavo Kuerten, que sozinho trouxe para casa 3 Roland Garros, honraria máxima do tênis.

A Lacoste Eyewear, divisão de óculos de sol da marca, apresentou ontem sua nova coleção. O evento aconteceu em São Paulo e reuniu convidados para oficinas de beach tennis, a mais nova tendência que está trazendo areia para o asfalto das grandes cidades do país.

A estrela do dia foi, obviamente, o Guga, conhecido por seu estilo único de se vestir e também por seu cabelo, que está sempre bagunçado, não importa a ocasião. A coleção apresentada pelo atleta carrega o DNA da marca, com silhuetas casuais, esportivas e sofisticadas em cores e acabamentos diversos.

Em um breve papo com a Casual EXAME, Guga falou sobre seu cargo como embaixador na Lacoste, sobre o cenário atual do tênis e sobre seu estilo peculiar de se vestir. Confira:

Como você descreve o cenário do tênis hoje?

O cenário ainda é de imensa empolgação, porque vive nessa longa transição, desde o Federer, depois com Nadal e Djokovic – e ninguém consegue destituir os três da liderança do ranking. E o Djokovic, surpreendentemente, continua se aprimorando cada vez mais, e os mais jovens precisam e vão chegar nesse lugar, enquanto isso nós temos a atração extra de algo que é grandioso. Um sabor ainda mais especial é ser espectador e observar alguém quebrar todos os recordes inimagináveis, isso é um prêmio para nós que somos apaixonados, para quem também está envolvido no ramo e negócios do tênis. E particularmente, eu me coloco nesse lugar com a Escola Guga, de estar na expectativa de ver um brasileiro bem-preparado e com potencial para figurar nas primeiras colocações do ranking internacional.

Você tem um estilo de se vestir muito marcante. Óculos são essenciais no seu guarda-roupa?

É bom que vocês falaram marcante (risos). Isso de alguma forma começou com o azul e amarelo nas quadras de tênis, o que é extremamente raro. Mas daí veio a Lacoste, e como meus amigos falam, me ajudou muito nos últimos 9 anos (risos), porque eu posso colocar qualquer roupa de olhos fechados e estou bem-vestido e, tendo os óculos para complementar a marca registrada do que é o cabelo desgrenhado, eu estou pronto pro verão em Floripa.

Quem você pretende influenciar usando os óculos Lacoste?

Eu me inspiro muito na própria marca em si, em todo o legado ligado ao tênis. A vida é muito mais inspiracional para mim, vindo aqui, vendo e contagiando as pessoas, trazendo alegria e emoção, mesmo sem um grande objetivo por trás, eu já me sinto muito agradecido e é um presente por toda a minha trajetória.