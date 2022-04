Juliette e Duda Beat preparam parceria inédita: 'Muita gente pedindo'

Juliette e Duda Beat estão de olho no Twitter. Diante das centenas de pedidos dos fãs na rede social por uma parceria entre elas, as duas decidiram preparar uma versão inédita de "Meu jeito de amar", música que fez sucesso na voz da ex-BBB em sua passagem pelo reality show, no último ano. O feat será gravado em estúdio, nos próximos meses.

— Começou um movimento na internet com muita gente pedindo e me marcando para que a gente lançasse juntas o remix de "Meu jeito de amar", que é uma coisa que vai rolar — adianta Duda Beat, ao GLOBO. — Sim, vai rolar esse feat. Ainda não sei quando, mas é muito em breve. Pra mim, é uma alegria estar com Juliette, que é minha amiga. Ela é uma pessoa do bem, super alegre, amorosa, e a gente se parece muito. Somos duas bichinhas muito carinhosas e com muito amor pra dar.

Nesta sexta-feira (8), Duda Beat e Juliette subirão ao palco juntas pela primeira vez. A ex-BBB, que já havia dividido microfone com a cantora em cena do documentário "Você nunca esteve sozinha — O doc de Juliette", no Globoplay, fará uma participação especial em show da pernambucana no Vivo Rio, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a dupla entoará as canções "Bixinho" e "Meu jeito de amar", além de outras supresas. A cantora, conhecida como "rainha da sofrência pop", ressalta que quer fazer o público dançar. A apresentação de Duda Beat incluirá faixas do disco "Te amo lá fora" — como "Meu pisêro" e "Nem um pouquinho" — e canções de sucesso do álbum mais antigo "Sinto muito", de 2018.

— O show está lindo, tem balé, tem cenário, tem minha banda brilhando como sempre brilha, e eu me entregando de corpo e alma para que tudo role — diz Duda Beat, que convidou Juliette para a apresentação após assistir a vídeos da amiga cantando suas músicas em sua turnê de estreia,

"Caminho". — Pensei: poxa, será que a Ju estará no Rio na data do show? Tê-la comigo no palco vai ser maravilhoso.