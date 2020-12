Herdeira da Corello lança linha de bolsas e sapatos

O ano de 2020 foi um ano onde marcas tiveram que se reinventar e apostar em potenciais criativos e inovadores. Seja na forma de conduzir o business ou na criação de novos produtos e narrativas. Dentro deste contexto, Gabriela Silvarolli, 24 anos, herdeira da Corello, viu a oportunidade de realizar um sonho antigo frente à empresa da família. A jovem lança nesta sexta-feira uma linha de bolsas e sapatos, idealizada e produzida por ela mesma, sob o nome de Corello by Gabi S. “O projeto surgiu há dois anos quando fiz uma viagem a Tulum, no México. Fiquei encantada com tanta história e magia. Foi um mergulho em possibilidades criativas”, explica Gabriela. Clicada pela dupla de fotografas Vanessa Deleu e Vivian Tupin, na própria Tulum, a primeira coleção será uma homenagem à cidade mexicana e traz no portfólio 14 modelos de sapatos e 3 modelos de bolsas.

Gabriela, que desde os 18 anos trabalha oficialmente nos bastidores da marca – e tem um cargo de conexão entre os departamentos de marketing, produto e comercial-, é uma espécie de ‘faz tudo’ na empresa, sem qualquer tipo de cerimônia, assumindo no crachá a função de coordenadora de Marketing e Produto. Formada em Publicidade pela FAAP e em Design de Sapatos e Acessórios pela renomada escola britânica Central Saint Martin, Gabriela se mostra incansável por aprendizados e muito apaixonada pela marca que foi criada em 1964 pelo seu bisavô. “Eu sou uma das primeiras a chegar no escritório e uma das últimas a sair. E aos fins de semana eu visito as lojas, pois sei que é lá que vou entender melhor o consumidor da marca. Eu amo vender os produtos”, revela ela, que concede entrevista do acervo de bolsas da marca. “Aprendi desde cedo que ter uma visão integrada da marca, de todos os departamentos, é o que faz a diferença. Passo por todos os departamentos da empresa e gosto de fazer isso”, complementa.

Responsável desde treinamentos de equipe até criação de novos produtos, passando por estratégias de marketing e inauguração de lojas, Gabriela é a nova cara da liderança da marca, da qual faz parte da quarta geração. Com uma imagem e energia criativa alinhadas aos desejos e exigências do novo consumidor, ela traz frescor e jovialidade à tradicional empresa, que até pouco tempo atrás era reconhecida por atender um público mais clássico. “É engraçado quando as pessoas percebem e associam algumas peças ou campanhas a mim. Elas conseguem enxergar onde teve alguma participação minha ao longo do processo. E isso não foi intencional, foi apenas acontecendo”, diz.

Imagem de campanha da linha de acessórios Imagem de campanha da linha de acessórios

Entre leituras de muitos livros e participação ativa de grupos de empreendedorismo, Gabriela Silvarolli tem o hábito de adotar mentores em sua jornada com o objetivo de amadurecer sua visão em torno do negócio. Já sobre os desafios sobre o que é ser líder criativa tão jovem, Gabriela é segura diante do cargo que exerce. “Respeito e confiança são coisas que você conquista por meio do exemplo. Não acreditei em liderança impositiva. Adotar a liderança por espelho é o melhor caminho. E sei que tenho muito o que aprender e não vou parar de aprender nunca”, finaliza.