Havaianas calçará atletas olímpicos na abertura dos jogos de Tóquio

Depois de a Riachuelo ter anunciado uma coleção para torcedores com camisetas, polos, casacos e moletons sobre as olimpíadas de Tóquio, a havaianas, sinônimo brasileiro dos chinelos de borracha, anuncia que também irá vestir os atletas olímpicos e disponibilizar peças tematizadas nas lojas e no e-commerce.

A coleção da Havaianas, que está sendo lançada nesta segunda quinzena de julho, contará com camisetas, blusas, corta-vento e, claro, chinelos tematizados. A iniciativa é uma parceria da marca com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

“Já havíamos fechado o apoio quando a pandemia surgiu e isso não nos desestimulou. Os atletas olímpicos e paralímpicos já são a representação do ser humano em sua capacidade máxima, os atletas de 2021 são heróis”, diz Fernanda Romano, chefe de marketing da Alpargatas.

Com a coleção, a Havaianas será a primeira marca de calçados a compor o uniforme oficial dos atletas olímpicos, inclusive durante a cerimônia de abertura dos jogos, marcada para dia 23.

A Dojo, a agência responsável pela campanha da marca no projeto, desenvolveu uma série de 3 vídeos acompanhando o cotidiano de três funcionários que atuam nas fábricas das Havaianas.

O filme retrata os processos de produção dos produtos, desde o corte dos moldes, passando pela aplicação da bandeirinha até a finalização. “As Havaianas não apenas fazem parte do uniforme oficial dos nossos atletas na abertura, mas também do uniforme de todo e qualquer brasileiro. E é justamente isso que queremos mostrar com esses filmes. De certa forma, o país inteiro se verá representado pelos chinelos que estarão nos pés das delegações brasileiras durante a abertura de Tóquio”, diz Fernando Bartolo, diretor de criação da campanha.

Os conteúdos serão veiculados na TV, nas redes sociais de Havaianas, no perfil da marca no YouTube e em perfis de clientes e parceiros.