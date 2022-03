Guia Michelin suspende recomendações de restaurantes na Rússia

A Michelin informou nesta sexta-feira que seu guia mundialmente famoso suspenderá todas as recomendações de restaurantes na Rússia em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou.

Todos os projetos de desenvolvimento da Rússia estão agora congelados, disse em comunicado, acrescentando que todas as mídias sociais e atividades online na Rússia também estão suspensas.

“Dada a gravidade da crise atual, as equipes do Guia Michelin tiveram de tomar a decisão de suspender todas as atividades de recomendação de restaurantes na Rússia”, disse a Michelin.

Em 2021 a Michelin publicou sua primeira seleção para Moscou, que incluiu nove restaurantes premiados com suas cobiçadas estrelas, uma distinção vista como prova de classificação entre os melhores restaurantes do mundo.

"Fizemos a escolha de não promover Moscou como destino", disse a Michelin. "Como resultado, a seleção de Moscou não será atualizada este ano."

O Guia Michelin de Moscou, o único na Rússia, atualmente inclui 69 restaurantes.

O Guia, desenvolvido no início do século 20 pela fabricante de pneus francesa Michelin como um acompanhante prático do porta-luvas na estrada, é um dos rankings mais influentes do mundo para restaurantes e hotéis, com muitas edições de países e cidades.

