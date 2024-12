Da Itália ao Brasil: Armani construirá prédio em orla brasileira; saiba mais

Cidades brasileiras assistem à chegada de prédios com grifes. Balneário Camboriú será o lar do primeiro projeto imobiliário da Armani/Casa no sul do Brasil. Localizado na orla da Barra Sul, o edifício de 78 andares contará com apartamentos de até 1.100 metros quadrados.

O projeto é uma parceria entre a Embraed, uma construtora e incorporadora de imóveis de luxo e a renomada marca italiana de estilo de vida Armani/Casa. O projeto será denominado Armani/Casa Residences by Embraed e terá um valor geral de vendas de 1,5 bilhão de reais.

“Essa parceria é o resultado de um trabalho iniciado em 2022, quando fomos à Itália e apresentamos o projeto, os padrões da Embraed e a localização única de Balneário Camboriú. O projeto foi submetido à rigorosa análise de Giorgio Armani antes da decisão final. O complexo terá cerca de 270 metros de altura e 78 andares. Das 113 unidades residenciais, 31 serão ainda mais exclusivas, com layouts personalizáveis que chegam a 1.100 metros quadrados, incluindo piscinas e jardins privativos. As áreas comuns e comodidades também serão únicas, pois foram totalmente projetadas pelo Armani/Casa Interior Design Studio e contarão com acessórios Armani/Casa", diz Tatiana Cequinel, CEO da Embraed.

O lançamento oficial do projeto ocorrerá em 2026. O edifício ocupará um terreno de 3.500 metros quadrados na prestigiada Avenida Atlântica, 5320.

“Este novo projeto é uma exploração mais profunda do meu conceito de estilo de vida. A colaboração com a Embraed garante os padrões de excelência e qualidade aos quais aspiro, e que são essenciais para mim, enquanto a localização em um cenário natural tão expansivo, com vista para o mar, confere um significado especial a toda a iniciativa", diz Giorgio Armani.

Este não é o primeiro edifício assinado por uma marca de luxo. Há dois anos, a Daslu foi a leilão por 10 milhões de reais. No entanto, o arremate foi feito pela Mitre Realty, incorporadora no segmento de alto padrão que não trará de volta as lojas com grifes de luxo, mas um edifício residencial, o Daslu Residences São Paulo. Não é um caso isolado. O logo da medusa que estampa a Versace pode ser encontrado no edifício da coleção Versace Home, feito em parceria entre Cyrela e Lavvi, em Moema. Montadoras como Ferrari, Pininfarina e Lamborghini também assinam edifícios pelo país.

Assim como os valores de uma bolsa de uma loja comum e uma peça assinada variam, o preço dos imóveis aumenta dependendo da inscrição na porta. O metro quadrado em bairros como Jardins, Pinheiros e Itaim Bibi, em São Paulo, está entre 15.000 e 18.000 reais, segundo o índice FipeZap+. No entanto, nas mesmas regiões, o valor de apartamentos assinados por marcas de luxo pode ficar entre 50.000 e 80.000 ­reais o metro quadrado. A exclusividade tem seu preço.