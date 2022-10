Google lança novos celular e smartwatch para enfrentar iPhone 14

O Google, da Alphabet, já vende celulares com sua própria marca há quase uma década, mas seu fracasso em conquistar os consumidores foi tão total que seus anúncios mais recentes começam perguntando: “você sabia que o Google faz telefones?”

A empresa mais conhecida por seus serviços online está tentando mais uma vez, com a sétima geração de smartphones Pixel — mas desta vez faz uma aposta séria em uma linha completa que inclui relógio digital e “um verdadeiro portfólio de produtos Pixel pela primeira vez”, nas palavras do vice-presidente sênior e chefe de equipamentos, Rick Osterloh.

Os aparelhos Pixel 7 e 7 Pro com tecnologia Android são acompanhados pelo Pixel Watch, que usa o sistema WearOS, e o fones de ouvido sem-fio Google Pixel Buds Pro para criar uma linha coesa de dispositivos que funcionam melhor em conjunto, da mesma forma que a Apple reforça o apelo de seu iPhone com acessórios como AirPods e Apple Watch que funcionam melhor com ele.

É o mais próximo que qualquer empresa na esfera do sistema Android chegou de emular a Apple até hoje, incluindo a Samsung, que vem tentando há anos.

“O Watch e o Pixel oferecem o melhor ecossistema multidispositivo semelhante ao da Apple com uma experiência pura de serviços do Google”, disse a analista do setor móvel Carolina Milanesi. “O Galaxy Watch da Samsung e dispositivos como o Fitbit Versa são bons, mas não têm o mesmo valor agregado de usar um telefone e um relógio Pixel.”

O Google, com sede em Mountain View, Califórnia, concluiu a aquisição da Fitbit em janeiro de 2021, e esse acordo impulsionou grande parte das funcionalidades mais valiosas de seu novo Pixel Watch. Ele replica quase toda a experiência de rastreamento de saúde do Fitbit — embora não possua sensor de temperatura e medições de oxigênio no sangue — e se beneficia de mais de 20 bilhões de noites de dados de análise de sono dos arquivos da Fitbit.

A Apple transformou seu relógio digital em um aparelho de saúde que funciona como uma ferramenta conveniente para pagamentos sem contato e possui uma exibição rápida de informações úteis.

O Google fez o mesmo: O Pixel Watch é um Fitbit em tudo, menos em nome e design — é mais bonito e tem um aspecto premium que nenhum dispositivo Fitbit teve até hoje — e se apoia no Google Pay e funcionalidades extras como Google Maps, clima, mensagens de voz e controles de música.

