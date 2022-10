Um clássico da IWC de cara nova: o Pilot Mark XX

Portofino, Aquatimer, Portugieser (esta última é minha favorita)... diversas linhas compõem hoje o portfólio da centenária manufatura IWC Schaffhausen. Mas são os modelos do universo da aviação que definem a marca, como o Big Pilot e o Spitfire. Agora, a marca apresenta novas versões do Mark XX.

As novas peças da maison em aço inoxidável incluem agora variações de mostrador preto, azul e verde. Os relógios estão disponíveis com pulseiras de couro bovino ou com a nova pulseira em aço inoxidável de cinco elos, que prioriza o conforto.

O Mark XX é a mais recente adição à série Mark. Esses modelos remetem ao lendário Mark 11 desenvolvido para a Força Aérea Real Britânica em 1948. As novas peças apresentam uma caixa de 40 milímetros, um tamanho bastante versátil.

O mostrador do relógio traz o contraste dos algarismos numéricos e o índice triangular às doze horas em tonalidade branca, que se tornou uma marca registrada dos relógios Pilot da IWC. Outro detalhe do lançamento é a presença do EasX-CHANGE®, sistema de troca rápida de pulseiras, sem a necessidade de uso de ferramentas.

O Mark XX tem resistência de até 100 metros de profundidade. O calibre in house apresenta uma reserva de marcha de 120 horas, bastante considerável. Os preços variam entre 29.800 reais a 34.900.

Este ano o Pilot Top Gun foi o destaque da marca no Warches & Wonders, realizado em abril na cidade suíça de Genebra, o mais prestigiado salão de relojoaria do mundo, com caixa de cerâmica e edições nas cores branca e verde.

