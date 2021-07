França aperta regras e barra entrada de não vacinados em museus e cinemas

Onde está seu passe de saúde? Visitantes de museus, cinemas e piscinas na França não poderão entrar a partir desta quarta-feira se não apresentarem documentos que provam que foram vacinados contra a Covid-19 ou que recentemente tiveram um teste negativo.

O passe de saúde, antes exigido apenas para festivais de larga escala ou para casas noturnas, também será exigido a partir de agosto para entrar em restaurantes e bares e para trens de longa distância ou viagens de avião. As autoridades tentam diminuir a disseminação do vírus e encorajar as pessoas a receberem a vacina.

A nova regra chocou algumas pessoas nesta quarta-feira.

"Eu estava muito brava... não fazia ideia", disse Nelly Breton, 51, após ser barrada no Museu do Louvre, em Paris. "Mas então eu me acalmei e entendi que havia motivos sanitários", disse, acrescentando que procuraria uma farmácia para fazer um teste rápido de Covid.

Servane de Landsheer, chefe de segurança do museu, disse que a primeira manhã de checagens do passe de saúde estava andando bem, com a maioria dos visitantes portando o documento. Os que não o tinham concordaram em fazer um rápido teste de Covid.

A introdução do passe de saúde - um código QR no smartphone ou em um pedaço de papel - tem sido muito controverso na França, gerando protestos ao redor do país.