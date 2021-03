Fim da tormenta para o turismo no Reino Unido? Reservas crescem com volta de voos

Turistas do Reino Unido reapareceram com força ao inundar companhias aéreas com reservas para o verão, depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson delineou um roteiro para a retomada das viagens aéreas.

As vendas de passagens da EasyJet mais que quadruplicaram nas horas seguintes ao anúncio de Johnson na segunda-feira de que as viagens internacionais poderiam ser reiniciadas já em 17 de maio. A operadora de turismo TUI disse que as reservas de férias para a Espanha, Turquia e Grécia multiplicaram por seis durante a noite, enquanto a Ryanair citou a Itália como outro destino popular.

As ações de companhias aéreas subiram pelo segundo dia com os sinais de forte demanda na temporada do verão europeu. Embora as viagens possam ser retomadas no final de maio ou junho, os turistas ainda indicam cautela: a maior parte das reservas se concentra em julho e agosto. Segundo o site de comparação de preços Skyscanner, as reservas de voos na segunda-feira aumentaram 69% em relação ao dia anterior.

“Estamos vendo as últimas notícias se traduzirem em aumento da demanda por viagens”, disse Hugh Aikten, vice-presidente de voos da Skyscanner. No entanto, disse, serão necessários mais passos para realmente desbloquear a demanda, “incluindo um maior alinhamento global em padrões internacionais comuns para permitir que as pessoas façam planos”.

As ações de operadoras de hotéis do Reino Unido, como Whitbread e InterContinental Hotels, se valorizaram em antecipação ao aumento da demanda doméstica. Os hotéis podem reabrir em 17 de maio.

O Reino Unido criou uma força-tarefa encarregada de preparar um roteiro para quando as viagens internacionais podem ser retomadas, com um relatório previsto até 12 de abril. Ainda restam dúvidas sobre os requisitos para testes e quarentenas.

As reservas de voos a partir do Reino Unido aumentaram 337% em poucas horas, disse a EasyJet na segunda-feira. As vendas de pacotes de férias subiram 630%, disse a companhia aérea de baixo custo.

Locais ensolarados como Málaga, Alicante e Palma, na Espanha; Faro, em Portugal, e a ilha grega de Creta estão entre os principais destinos, disse a EasyJet. Embora as viagens possam ser retomadas antes, agosto é o período mais procurado.

Com a colaboração de Paul Tugwell e Laura Millan Lombrana.