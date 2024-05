Expertise em reserva de energia: Panerai apresenta novo modelo da Luminor Coleção Complicazioni

Panerai apresenta o novo Luminor Dieci Giorni GMT PAM01482, expandindo o Luminor Coleção Complicazioni que compreende funções focadas em Chrono, GMT e complicações highend. Este modelo incorpora a rica herança e expertise da manufatura.

“Com o novo Luminor Dieci Giorni GMT, a Panerai continua o seu legado de tecnicidade e inovação. Com a reserva de energia avançada de dez dias, estamos ultrapassando os limites e, além disso, oferecendo aos nossos clientes uma combinação de desempenho duradouro e design italiano”, afirma Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

Uma homenagem técnica à capacidade de proporcionar uma longa reserva de energia, o novo Luminor Dieci Giorni GMT envolve o P.2003. O recurso de longa reserva de energia remonta à década de 1960 quando a Panerai utilizou um movimento SF240 produzido pela Angelus com oito dias de reserva de potência e os pequenos segundos às 9 horas.

Com um diâmetro de 16 linhas, este calibre foi derivado de um mecanismo para pequenos despertadores de mesa e possuía 15 joias de inércia variável volante que bate com 18 mil vibrações por hora e dispositivo anti-choque Incabloc.

A reserva de energia era tão longa que havia muito menos necessidade de enrolamento, reduzindo o desgaste das juntas e a possibilidade de infiltração de água e, portanto, atendendo os rigorosos requisitos dos comandos da Marinha italiana.

O P.2003 é o primeiro calibre automático desenvolvido pela Panerai dentro da sua manufatura em Neuchâtel, Suíça. Neste ecossistema, a inovação tecnológica e a relojoaria artesanal da maison são impulsionados pelo “Laboratorio di Idee”. Uma divisão do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, todos os projetos técnicos são elaborados pelas mãos habilidosas de engenheiros, inspirando-se nos arquivos e no DNA italiano da marca, além de ultrapassar limites e garantir que cada nova criação seja consistente e tenha o caráter e identidade inconfundíveis da Panerai.

Com uma longa reserva de energia distinta de dez dias, exibida no mostrador por um indicador linear, o calibre P.2003 é composto por 296 componentes com 25 joias, medindo 13¾ linhas de diâmetro com espessura de 8 mm. Possui todas as características técnicas que formam o DNA da série P.2000 (balanço de mola livre com regulação de inércia; 28,8 mil alternâncias por hora; três barris de mola; função GMT com indicação 24 horas; rápido ajuste da hora local; data; parada do volante; segundos redefinir dispositivo), distingue-se por possuir corda automática com reserva de marcha de dez dias, operada por um peso oscilante montado em um rolamento de esferas, que enrola as molas dos canos conforme ele gira em ambas as direções.

O calibre P.2003 também possui o dispositivo de zeragem de segundos que redefine o ponteiro dos segundos para zero, permitindo que o relógio seja sincronizado com um horário de referência.

O funcionamento do sistema concebido pela Panerai é distinto: quando a coroa enrolada é puxada para a segunda posição, uma lâmina fina entra em contato com a roda do balanço, parando-a. Ao mesmo tempo, uma pequena alavanca de martelo se move para baixo e atua em uma câmera em forma de coração, que move instantaneamente o ponteiro dos segundos para a posição zero.

Assim que a coroa de corda retornar à posição normal, a roda da balança é liberada, a alavanca do martelo é levantada, liberando assim o came, e os ponteiros dos segundos retomam seu curso normal. Complementando a reserva de energia de dez dias está a função GMT que permite o rastreamento de fusos horários duplos, a complicação por excelência para o mais cosmopolita dos exploradores.

O PAM01482, apresenta uma caixa em formato de almofada de 44 mm em aço polido, vem com um mostrador sanduíche azul escovado com SuperLumiNova branca e cristal de safira aberto e parte traseira da caixa em aço, combinada com o icônico dispositivo de proteção da coroa da Luminor. Os pequenos ponteiros dos segundos apresentam uma redefinição do dispositivo para garantir que o ponteiro dos segundos zera automaticamente quando a coroa é puxada, permitindo um ajuste preciso da hora. O mostrador apresenta uma exibição linear de reserva de energia e uma impressionante seta laranja GMT com indicações AM e PM para infundir no relógio um estilo moderno e ainda um toque clássico.

A parte traseira aberta do novo relógio permite uma visão clara do intrincado movimento, destacando a proficiência técnica e estética do relógio. Ele incorpora a tradição da Panerai, demonstrando dedicação à transparência e excelência na relojoaria. Resistente à água até 10 bar (~100 metros), este relógio foi rigorosamente testado, sendo submetido a uma pressão até 25% superior ao valor garantido de resistência à água para garantir os rigorosos padrões da Panerai.

PAM01482, apresenta uma pulseira de couro de crocodilo azul escuro com uma segunda pulseira de borracha da mesma cor, essencial para aqueles que preferem uma mistura de elegância casual e esportividade, um relógio que transmite sofisticação e descontração. Com o novo Luminor Dieci Giorni GMT, a Panerai continua a tradição de combinar os calibres complicados do Laboratorio di Idee, aos materiais de alta tecnologia e o emblemático design italiano para oferecer uma nova perspectiva sobre os aspectos distintos do legado atemporal da Maison.

Preço: R$ 93,4 mil. Onde encontrar: http://www.panerai.com.br