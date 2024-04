Para a Panerai, este é o ano dos relógios para competições de vela

GENEBRA. Se no ano passado a Panerai prestou tributo ao mais clássicos de seus modelos, o Radiomir, nesta temporada a homenagem vai para os relógios para as provas de vela, a família Submersible . Não deixa de ser um passo além às raízes da manufatura, que se notabilizou no século passado por produzir instrumentos para a Marinha italiana.

Neste salão Watches & Wonders, realizado entre 9 e 13 de abril em Genebra, na Suíça, a manufatura de origem italiana que pertence ao grupo Richemont apresentou três variações do modelo lançado em 1998, próprios para mergulhos em profundidade e condições extremas. Acompanhe as novidades apresentadas na feira.

Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa “Experience Edition”

A relação da Panerai com a America’s Cup começou em 2017, quando a manufatura se tornou parceiro oficial da prestigiada competição de vela e patrocinador do Oracle Team USA e Softbank Team Japan.

Em 2019, a Panerai tornou-se patrocinador oficial da equipe Luna Rossa Prada Pirelli. De lá para cá a marca lançou diversas edições comemorativas, inspirando-se em tecnologias e materiais utilizados na America´s Cup ou nas necessidades do time.

Agora, em preparação para a 37ª America’s Cup, que será realizada em Barcelona, a Panerai reafirma seu compromisso com a equipe ao apresentar o novo Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa “Experience Edition”.

“Nossa associação com a equipe Luna Rossa Prada Pirelli ressoa profundamente no património marítimo da Panerai e em nossa busca por um desempenho que ultrapasse fronteiras. Esta parceria é uma extensão natural dos valores fundamentais da nossa marca”, afirma Jean-Marc Pontroué, CEO da Panerai.

O novo Submersible Tourbillon GMT Luna Rossa “Experience Edition” vem com uma das mais altas expressões da experiência relojoeira, o turbilhão, complicação que reduz os efeitos da gravidade na precisão, limitado a apenas 20 peças.

O relógio será apresentado em julho de 2024. Os proprietários do relógio serão convidados a participar de uma experiência durante a America´s Cup, em Barcelona, com acesso à equipe do Luna Rossa Prada Pirelli.

O PAM01405 Experience Edition é o primeiro Submersible com 45 milímetros a apresentar a complicação do turbilhão, e também o primeiro do gênero a casar a complexidade da complicação com o apelo futurista do Carbotech, material compósito baseado em fibra de carbono.

Em seu núcleo está o calibre mecânico de corda manual P.2015/T, que levou três anos para ser desenvolvido. O turbilhão patenteado completa uma rotação horizontal a cada 30 segundos. O mecanismo passa por uma rigorosa fase de testes para atender aos rigorosos padrões de qualidade da Panerai. A reserva de energia é de quatro dias.

Com função GMT 24 horas, indicação diurna e noturna, o novo Submersible atende às necessidades do viajante moderno. O relógio possui resistência à água de até 300 metros. Seu design incorpora intrinsecamente elementos inspirados em Luna Rossa, incluindo o formato dos ponteiros GMT que lembra a vela Luna Rossa.

O bezel é feito de titânio, com acabamento em revestimento DLC preto e adornado com índices em laca branca. Para combinar, um mostrador aberto que permite vislumbrar a construção mecânica do relógio, com detalhes em vermelho e branco nos ponteiros e marcadores de horas de muita a legibilidade.

Acompanham o relógio duas pulseiras: a primeira, uma pulseira bi-material Luna Rossa que combina a borracha resiliente com a estética do têxtil, e a segunda de borracha, em preto monocromático, com um visual elegante e discreto para complementar a caixa Carbotech.

SubmersibleTourbillonGMT Luna Rossa Experience Edition da Panerai: inovações e complicações (Panerai/Divulgação)

Os novos relógios trazem inovação nos materiais

Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech

Esta versão da parceria com a America’s traz um material inovador, o Ti-Ceramitech, desenvolvido nos últimos sete anos pelo Laboratorio di Idee na manufatura Panerai em Neuchâtel, na Suíça.

A caixa Ti-Ceramitech de 44 milímetros é inspirada em um material originalmente usado em ambientes de alto desempenho, obtido por um processo de ceramização do titânio através da oxidação. Este processo transforma a superfície da liga de titânio em uma densa camada cerâmica.

O resultado é uma caixa 44% ainda mais leve que o aço e com resistência à fratura dez vezes maior que a cerâmica tradicional, em uma tonalidade de azul muito distinta.

No coração do Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech™ está o P.900, um calibre automático conhecido sua confiabilidade com uma reserva de energia de três dias. O movimento está equipado com uma função “stop-second” que permite a configuração precisa do tempo.

Resistentes à água até 500 metros, os relógios foram rigorosamente testados, a uma pressão até 25% maior do que o valor garantido de resistência à água.

A estética do PAM01466 evoca o espírito do mar com o seu mostrador azul escovado, enquanto PAM01543 vem com um mostrador granulado branco mate, ambos acentuados com um decalque de Luna Rossa e pequenos ponteiros vermelhos de segundos, um aceno sutil à identidade da equipe de vela.

A janela da data fica às 3 horas, enquanto um discreto submostrador de segundos fica às 9 horas. Os ponteiros luminosos e marcadores de horas garantem legibilidade nas profundezas do oceano ou na escuridão da noite.

A primeira pulseira bimaterial apresenta uma faixa vermelha com as palavras Luna Rossa em branco contra um fundo azul, enquanto a segunda pulseira de borracha apresenta um tom azul uniforme. Os novos relógios serão lançados em julho de 2024, na preparação para a Competição da America’s Cup, sendo que o PAM01466 estará disponível em todos os revendedores e PAM01543 exclusivamente em boutiques.

Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ceramitech da Panerai: desenvolvimento de material (Panerai/Divulgação)

Submersible GMT Luna Rossa Titânio

O novo Submersible GMT Luna Rossa Titânio PAM01507, outra homenagem à equipe de vela, estreia como um relógio pioneiro ao apresentar o novo SuperLumiNova® X2 nos índices e ponteiro das horas, um grau acima de melhoria que garante uma luminosidade 10% superior à do seu antecessor.

O novo relógio apresenta uma caixa de 42 milímetros feita de titânio grau 5, conhecido pela notável leveza e resistência, sendo 40% mais leve e 60% mais duro que o aço inoxidável. Incorporando o espírito inovador da equipe Luna Rossa Prada Pirelli, o titânio também é um dos materiais utilizados na construção do barco da prova.

Resistente à água em até 500 metros, este relógio foi rigorosamente testado, sendo submetido a uma pressão até 25% superior ao valor garantido de resistência à água para garantir e atender aos padrões da Panerai.

No coração do PAM1507 está o movimento automático P.900/GMT, com uma reserva de energia de três dias. O calibre está equipado com uma função stop-second que permite ajuste preciso da hora. A complicação GMT com exibição de 24 horas é um retorno à herança da maison, uma referência aos primeiros modelos desenvolvidos no início dos anos 2000.

O ponteiro GMT, inspirado nas velas da equipe Luna Rossa, é combinado com um mostrador e flange azul escovado, com o logo do veleiro. O bezel giratório unidirecional de titânio vem com um disco cerâmico de acabamento azul fosco, com resistência a riscos.

O relógio vem com duas opções de pulseiras. A primeira é bi-material e apresenta uma faixa vermelha com as palavras Luna Rossa em branco contra um azul profundo, enquanto a segunda pulseira é de borracha e apresenta um tom azul uniforme.

O Submersible GMT Luna Rossa Titanio PAM1507 estará disponível exclusivamente nas boutiques a partir de setembro de 2024.