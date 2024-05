Rolex: lançamentos inovadores e liderança no mercado de relógios de luxo

A Rolex lidera o mercado de relógios de luxo. Em 2023, alcançou receita recorde de U$ 11,4 bilhões com lançamentos inovadores. Em 2024, concentrou-se em releituras seguras de modelos clássicos, mantendo sua abordagem de evolução gradual, privilegiando a evolução sobre a revolução.

1. Oyster Perpetual - Rolex Deepsea

Este é o relógio mais pesado até hoje produzido pela Rolex, com cerca de 325 gramas. O motivo é o material usado. Trata-se do primeiro relógio Rolex de ouro amarelo 18 quilates destinado ao mergulho em profundidade. O fundo da caixa é de titânio RLX, para aguentar 3.900 metros debaixo da água. A caixa mede 44 milímetros. O anel de compressão é fabricado em cerâmica azul. A válvula de hélio na lateral também de titânio é acionada durante o processo de descompressão. O calibre 3235 tem reserva de marcha de 70 horas. Preço: 383.500 reais

2. Oyster Perpetual - Day-Date

Duas novas modalidades do Oyster Perpetual Day-Date 40 estão agora disponíveis. A primeira, de ouro ­Everose 18 quilates, inaugura um mostrador ardósia ombré. A segunda modalidade, produzida em ouro branco 18 quilates, exibe um mostrador de nácar branco perolado. Também o Oyster Perpetual Day-Date 36 possui duas novas modalidades. A primeira, de ouro amarelo 18 quilates, apresenta um mostrador laqueado branco adornado com algarismos romanos. A segunda, de ouro Everose 18 quilates, vem com um mostrador azul-esverdeado. Preço: a partir de 258.000 reais (36 milímetros) e 305.500 ­reais (40 milímetros)

3. Oyster Perpetual - GMT-Master II

Pela primeira vez o Oyster Perpetual GMT-Master II de aço ­Oystersteel vem com disco de luneta Cerachrom de cerâmica cinza e preta. Segundo a marca, o sutil contraste de cores expressa a alternância entre os períodos diurno e noturno com sobriedade. O novo modelo vem com duas opções de pulseira, Oyster e Jubilee. Sobre o mostrador laqueado preto, a menção “GMT-Master II” se destaca pela cor verde, que se repete sobre o ponteiro 24 horas. Caixa de 40 milímetros. O movimento é o 3285, com reserva de marcha de 70 horas e certificação COSC. Preço: a partir de 80.500 reais