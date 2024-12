A estratégia dessa fintech previu alta do dólar e criou vantagens para viagens internacionais

Apesar das medidas tomadas pelo Banco Central, os R$ 6 alcançados pelo dólar em novembro ainda podem ter efeito significativo nos planos dos brasileiros para as festas de fim de ano. Para quem agendou viagens internacionais, principalmente, a alta histórica pode provocar a necessidade de replanejamento.

Para o Banco Inter, o momento é de oportunidade. A fintech previu a possibilidade e executou um planejamento detalhado de ações voltadas para o turismo. Durante 2024, foram desenvolvidos produtos que garantem vantagem para os clientes e podem mitigar os efeitos negativos de viagens internacionais durante a alta do dólar.

Para ajudar os clientes a driblar a alta do dólar, o Inter ampliou os benefícios para os clientes da Conta Global, e criou benefícios como:

Gift Card Internacional que possibilita a compra em lojas online internacionais com cashback diretamente em dólar , minimizando os efeitos da variação cambial .

Pagamento em débito sem cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) . O câmbio utilizado é o comercial, que oferece valor mais vantajoso em relação ao tradicional.

Duo Gourmet , que é uma parceria com diversos estabelecimentos nos Estados Unidos (EUA). Com ele, o cliente pode consumir dois pratos e pagar apenas o de maior preço.

O cartão de crédito possui o programa de fidelidade Inter Loop, que acumula pontos a cada compra realizada. A pontuação pode ser trocada diretamente por dólares, que são carregados automaticamente na conta global do usuário.

Tá na Disney?

No topo dos destinos internacionais mais visitados por brasileiros, a cidade de Orlando também ficou na mira do Inter. Para os turistas que a visitam, a fintech fez questão de oferecer:

Passeio de helicóptero sobre os parques de Orlando para quem utiliza os serviços de transferências no Lounge na cidade: cliente precisa utilizar o lounge e fazer remessas a partir de $1.500.

Ingressos com desconto para shows e eventos em Orlando no Inter&Co Stadium , em Miami.

Desconto de 15% nos tickets do Brightline, trem rápido que cruza Orlando a Miami, através do Promo Code BLINTR.

“Temos uma proposta de valor muito potente em nossa Conta Global, com soluções que unem facilidade, conveniência e economia para nossos clientes. Isso se conecta com o nosso propósito de proporcionar uma vida financeira mais inteligente” conclui Cássio Segura, diretor de serviços globais do Inter.

