Espaçolaser inaugura primeira loja conceito com museu na Faria Lima

“Este é mais um sonho cumprido”, comenta Paulo Morais, fundador e CEO da Espaçolaser sobre a abertura da primeira loja conceito da marca. Com investimento de 4 milhões de reais, a unidade conta com mais de 600 metros quadrados e experiências para os clientes, além dos tratamentos. Em entrevista à EXAME, Morais conta sobre o espaço que estabelece um novo conceito para a marca.

Com tamanho 15 vezes maior do que uma unidade convencional da marca, a loja conceito pretende ser também um espaço de informação e sustentabilidade. Ainda no estacionamento, intervenções de arte do artista Gatuno foram feitas em pilastras do prédio.

A área externa conta com o conceito de “skin façade”, segundo o escritório de arquitetura Athiè Wohnrath, responsável pelo projeto, o intuito do espaço foi expressar para cidade o cuidado que a marca tem com a pele de seus clientes por meio do revestimento de todo o edifício. Segundo Morais, o conceito arquitetônico da área externa, faz alusão à pele. Com estrutura vazada, há maior entrada de luz externa e economia de energia.

“A sustentabilidade é um pilar de negócio extremamente importante para companhia. O conceito da flagship não poderia ser diferente”, comenta o CEO. Com certificação LEED, (Leadership in Energy and Environmental Design) ainda há painéis fotovoltaicos instalados na cobertura do edifício para geração de energia solar e instalação de sistema inteligente de controle de iluminação, com sensores de presença e luminosidade para evitar o desperdício.

Morais destaca, ainda, outros espaços da flagship, como uma área que indica os impactos dos diferentes modelos de depilação ao meio ambiente. “Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de dois bilhões de lâminas de barbear são depositadas ao ano no meio ambiente”, comenta o CEO. A Espaçolaser afirma que 69 milhões de pessoas no Brasil são adeptas de alguma forma de depilação. Porém, a depilação a laser é uma opção feita por apenas 3,4 milhões de brasileiros.

Na flagship, haverá também o Museu do Laser, espaço dedicado a contar a história do laser, com a primeira máquina utilizada, há 17 anos, e a atual máquina de tratamento da rede.

E ao entrarem na unidade serão recepcionados com mensagens de boas-vindas por meio de uma holografia da Xuxa Meneghel, sócia-embaixadora da marca. “Estou muito feliz em fazer parte dessa família e dessa história azul, cor que amo. A loja está moderna e linda! Os detalhes, o cuidado em cada espaço desde o banheiro para pessoas com necessidades especiais até o cantinho verde para curtirem a natureza enquanto esperam. Tudo muito bem pensado e a minha cara - tem até “X” nas colunas de entrada”, disse Xuxa.

No lounge de atendimento, telões digitais contam a trajetória da empresa fundada em 2004 por Ygor Moura, Paulo Morais e Tito Pinto.

A flagship também será um espaço aberto para quem não tem sessões de depilação ou tratamentos do Estudioface agendados. “Estamos abertos para quem quiser ir para trabalhar no espaço. Colocamos poltronas bem despojadas para receber, e temos um ambiente externo para quem quiser tomar um café com tranquilidade, ou utilizar as mesinhas para conversar. A ideia é que seja um ambiente para que o cliente possa passar o dia”, comenta Morais.

Com 683 unidades da Espaçolaser no Brasil, Colômbia, Argentina, Chile e, em breve, no Paraguai, Morais comenta que há a possibilidade de abertura de outras flagships em capitais brasileiras.

Serviço:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4531. De Segunda-feira à sábado, das 8h às 20h, domingos, das 10h às 16h. https://www.espacolaser.com.br/