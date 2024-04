Em seu melhor momento, a Rolex faz apostas seguras no Watches & Wonders

GENEBRA. A Rolex não se prende a datas para lançar novidades. A manufatura suíça lançou o GMT-Master em 1955, em colaboração com pilotos da Pan Am, para marcas diferentes fusos horários. Agora, mesmo sem uma data redonda para celebrar, a marca da coroa apresenta um novo GMT-Master II, evolução do primeiro modelo. Mas de uma forma bastante segura.

O que mudou em relação à versão anterior é principalmente a combinação das cores preto e cinza na coroa. O GMT-Master é apenas uma das novidades apresentadas pela marca da coroa no salão Watches & Wonders, em Genebra, que este ano acontece de 9 a 13 de abril.

Ao contrário do ano passado, em que a Rolex inovou muito, com mostradores super-coloridos e a apresentação de uma linha inteiramente nova, desta vez os lançamentos foram mais convencionais, continuações dos modelos mais icônicos, como o GMT, o Daytona e o Day-Date.

Pode ser sinal de que time que está vencendo não se mexe. A Rolex bateu recorde de vendas no ano passado. A Morgan Stanley e a consultoria LuxeConsult estimam que a marca comercializou mais de 1,24 milhão de relógios em 2023, cerca de 3% a mais do que no ano anterior.

Confira a seguir os lançamentos da Rolex em Genebra.

Oyster Perpetual GMT-Master II

Pela primeira vez o Oyster Perpetual GMT-Master II em aço Oystersteel vem com disco de luneta Cerachrom em cerâmica cinza e preta. Essa combinação foi lançada apenas em 2023. Segundo a marca, o sutil contraste de cores expressa a alternância entre os períodos diurno e noturno com sobriedade.

Os rumores antes do salão apostavam que a Rolex viria com um novo GMT, mas nas cores vermelho e preto. O novo modelo vem com duas opções de pulseira, uma Oyster, outra com pulseira Jubilee. Sobre o mostrador laqueado preto, a menção “GMT-Master II” se destaca pela cor verde, que se repete sobre o ponteiro 24 horas.

O movimento é o 3285 com reserva e marcha de 70 horas e certificação COSC.

Oyster Perpetual Day-Date

Oyster Perpetual Day-Date: o relógios dos presidentes, com novos acabamentos (Rolex/Divulgação)

A linha Day-Date vem agora com mostradores ombré, na cor azul-esverdeado ou em nácar branco perolado, algarismos romanos indepen[1]dentes facetados e indicadores também facetados, ou, ainda, uma luneta cravejada com diamantes em lapidação trapézio.

Essas são algumas variações do modelo conhecido como “Presidente”, pela preferência dos presidentes americanos por esse relógio. Duas novas modalidades do Oyster Perpetual Day-Date 40 estão agora disponíveis. A primeira, em ouro Everose 18 quilates, inaugura um mostrador ardósia ombré.

A segunda modalidade, produzida em ouro branco 18 quilates, exibe um mostrador em nácar branco perolado, uma novidade para o Day-Date 40. A cor oferece uma variedade de reflexos iridescentes, com textura irre[1]gular, com aspecto de volumes e curvas.

Também o Oyster Perpetual Day-Date 36 possui duas novas modalidades. A primeira, em ouro amarelo 18 quilates, apresenta um mostrador laqueado branco adornado com alga[1]rismos romanos independentes facetados, bem como indicadores igualmente facetados.

O modelo também vem em ouro Everose 18 quilates, com um mostrador azul-esverdeado. Inédita nessa linha, a tonalidade é iluminada por uma luneta cravejada com 60 diamantes em lapi[1]dação trapézio. É a primeira vez que uma luneta assim é apresentada sobre uma versão em ouro 18 quilates desse modelo.

Perpetual 1908

Perpetual 1908: clássico e vintage (Rolex/Divulgação)

O Perpetual 1908 é a nova linha, muito clássica e elegante, lançada no ano passado em substituição ao Cellini. Agora, está disponível a partir de agora em platina 950, com um mostrador azul glacial, tonali[1]dade reservada para os relógios Rolex produzidos nesse metal precioso.

Havia ainda quem nutrisse a esperança de que a nova linha pudesse vir em aço, e consequentemente com preço reduzido. Mas a realidade é que o Perpetual 1908 é sim um modelo sofisticado, trabalhado em metais nobres.

O mostrador trabalhado em guilhochê e com motivo grão de arroz exibe relevos diferentes de acordo com a variedade de reflexos a cada movimento do pulso. Como nos relógios apresentados no ano passado. O indicador de pequenos segundos às 6 horas confere um ar vintage para o modelo.

A caixa tem 39 milímetros e apenas 9,5 de espessura. O calibre 7140 com reserva de marcha de 66 horas é visível pelo fundo de safira na parte de trás, algo raro para a Rolex. A pouca resistência a profundidades para os padrões da Rolex, de apenas 50 metros, indica que realmente esse é o modelo mais formal hoje da marca da coroa.

Oyster Perpetual Rolex Deepsea

Oyster Perpetual Deepsea; resistência a 300 metros (Rolex/Divulgação)

Este é simplesmente o relógio mais pesado até hoje produzido pela Rolex, com 325 gramas. O motivo é o material usado. Trata-se do primeiro relógio Rolex em ouro amarelo 18 quilates destinado ao mergulho em profundidade.

A combinação do amarelo do metal com a cor azul do mostrador traz muita presença a esse relógio. O novo Oyster Perpetual Rolex Deepsea apresenta uma combinação inédita de materiais: ouro associado a elementos em cerâmica ou em titânio RLX no fundo, para aguentar a profundidade de 3.900 metros.

Com esse lançamento a Rolex praticamente reafirma uma nova linha dentro dos modelos subaquáticos, voltada para mergulhos de alta profundidade. A caixa mede 44 milímetros. O anel de compressão é fabricado em cerâmica azul, uma inovação técnica que assinala uma nova maneira de integrar esse material na caixa do relógio.

Esse anel Cerachrom, com acabamento acetinado circular, integra o sistema Ringlock, uma arquitetura de caixa que permite ao relógio suportar a pressão colossal existente nas águas profundas. A válvula de hélio na lateral é acionada durante o processo de descompressão é também é fabricada em titânio RLX. O calibre 3235 tem reserva de marcha de 70 horas.

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona

Oyster Perpetual Cosmograph Daytona: feito para as corridas, mas com diamantes (Rolex/Divulgação)

Talvez a linha mais desejada da Rolex, o Cosmograph Daytona vem em duas novas modalidades com mostra[1]dor de nácar natural nas cores branco e preto, com luneta é cravejada com diamantes.

Fabricadas em ouro branco 18 quilates, essas modali[1]dades possuem um visual que exibe duas cores de nácar natural. Na primeira delas, o mostrador é branco, enquanto os totalizadores são pretos; a segunda apre[1]senta a configuração inversa.

Essas duas novas modalidades, com a sobreposição de uma luneta adornada com 36 diamantes em lapi[1]dação brilhante, vêm acompanhadas de uma pulseira cuja cor combina com a dos totalizadores: a pulseira Oysterflex quando os totalizadores são pretos, e a pul[1]seira Oyster quando eles são brancos.

A caixa tem 40 milímetros e o movimento automático 4131 tem reserva de marcha de 72 horas.

Oyster Perpetual Sky-Dweller

Oyster Perpetual Sky-Dweller: pulseira Jubilee em ouro 18 quilates (Rolex/Divulgação)

Projetado para permitir que os viajantes se orientem nos bastidores do tempo, o novo Sky-Dweller vem com pulseira Jubilee em ouro 18 quilates, mostrador ardósia na modali[1]dade em ouro Everose 18 quilates e com um mostrador branco intenso na modalidade em ouro amarelo 18 quilates.

O modelo também se destaca pela presença, no interior de seus elos, de inserções em cerâmica, invenção da marca para aprimorar a longevidade da pulseira e sua fluidez durante o uso.