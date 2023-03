A Rolex está mais ousada e mais colorida. E lança uma nova linha

A Rolex costuma dizer que não faz revolução, e sim apresenta evolução. Há quem comece a relativizar. No ano passado a marca da coroa já trouxe mudanças inusuais, como o GMT-Master II com a coroa invertida. Este ano as inovações passam por nova linha e novo mecanismo, além de novo tamanho e novos materiais para muitos modelos de linha.

Logo na segunda de manhã havia uma aglomeração na frente do estande da Rolex no Palexpo, espaço de eventos em Genebra, na Suíça, onde acontece o Watches & Wonders 2023, de 27 de março a 2 de abril. Os corredores ainda estavam meio vazios. Mas na frente das vitrines da marca as pessoas se acotovelavam para tirar fotos e fazer vídeos das novidades.

Foram muitas as linhas com mudanças: Daytona, Yacht-Master, Sky-Dweller, GMT-Master II, Explorer, Oyster Perpetual, Day Date 36. E uma nova família foi apresentada, a elegante Perpetual 1908, uma das melhores novidades desta edição do prestigiado salão de relojoaria.

Pode-se esperar mais novidades para o ano que vem, já que essa nova linha por enquanto trouxe apenas quatro modelos, todos do mesmo tamanho, 39 milímetros.

Com os lançamentos veio também a notícia de uma descontinuação, no caso o Milgauss, relógio que tem proteção contra campos magnéticos. Era um dos modelos mais antigos em linha, desde 2007, o que o credenciava este ano a uma nova versão. Pelo contrário, agora é peça de colecionador.

Mais coloridos, com metais mais nobres, nova linha. Tudo isso pressupõe mudanças bruscas para uma marca que reina sozinha. Trata-se, afinal, da marca suíça de relógios mais vendida do mundo, segundo relatório do Morgan Stanley com a Luxe Consult, com 29% do market share.

Mesmo no topo do pódio, a marca não se acomoda, como pode-se ver pelas novidades deste ano. Confira a seguir as novidades da Rolex neste Watches & Wonders.

Perpetual 1908

Não é todo dia que uma marca lança uma nova linha. Ainda mais a Rolex. E que linha. O elegante Perpetual 1908 inaugura a linha Perpetual. O nome ‘1908’ é uma referência à data em que a marca ‘Rolex’ foi oficialmente registrada na Suíça. É, para mim, o lançamento mais bonito da Rolex em anos.

A ideia é unir classe com um espírito contemporâneo. Inspirado em um Oyster Perpetual de 1931, essa nova peça responde ao desafio de um relógio mais fino, uma releitura do relógio de pulso tradicional no espírito vanguardista da marca.

Com os algarismos 3, 9, 12 e seu pequeno ponteiro de segundos às 6 horas, o 1908 revisita o estilo do Oyster. As versões com a caixa em ouro amarelo ou branco de 18 quilates vem com um fundo transparente, que permite ver o movimento em funcionamento. Um detalhe que valoriza o relógio, mas algo raro para a Rolex, que costuma posicionar suas peças como instrumentos profissionais, com o fundo fechado.

Para dar vida ao 1908 os engenheiros da marca desenvolveram o calibre 7140, um movimento de corda automática completamente novo, com dois ponteiros centrais e pequenos segundos às 6 horas. Cinco pedidos de patente foram registrados para esse movimento fino, totalmente desenvolvido e fabricado pela Rolex.

O movimento garante uma reserva de marcha de 66 horas. Para reduzir o tamanho do relógio, as equipes da Rolex reduziram a espessura da caixa em um terço em comparação com os relógios da coleção Oyster Perpetual, sem sacrificar o desempenho do calibre.

Confeccionado em ouro amarelo ou branco 18 quilates, o novo fecho Dualclasp oferece maior conforto ao se adaptar ao formato do pulso. Composto de duas lâminas dobráveis ​​e simétricas, permite fácil operação do mecanismo de abertura e fechamento, garantindo o fechamento seguro da pulseira em couro de jacaré. Preço sob consulta.

Oyster Perpetual

Um Rolex alegre e colorido. Batizado de “Celebration”, o modelo está disponível no Oyster Perpetual de 31, 36 e 41 milímetros. O inusitado mostrador mostra balões coloridos de diferentes tamanhos e circundados de preto.

Esse motivo retoma as cores luminosas dos mostradores laqueados apresentados em 2020. São elas azul-turquesa para o fundo e rosa candy, amarelo, vermelho-coral e verde para os balões.

A caixa é de aço Oystersteel, como o Explorer. A pulseira metálica também é a Oyster, lançada no final dos anos 1930, de três fileiras de elementos largos e planos. Para os modelos Oyster Perpetual a pulseira Oyster é equipada com o fecho Oysterclasp.

O Oyster Perpetual 31 é equipado com o calibre 2232, enquanto o Oyster Perpetual 36 e o 41 são dotados do calibre 3230, mecanismos inteiramente desenvolvidos e manufaturados pela Rolex, ambos apresentados em 2020 e introduzidos nesses modelos no mesmo ano.

São movimentos com as últimas evoluções técnicas da Rolex em matéria de tecnologia, incluindo o sistema de absorção de choques Paraflex de alto desempenho. A reserva de corda para aproximadamente 70 horas. Preço no Brasil sob consulta: R$ 47,75 mil (caixa de 41 milímetros).

Day-Date 36

A Rolex inovou (e como) em seu maior símbolo de poder, o modelo Day-Date 36, conhecido como o relógio dos presidentes, um ícone usado por Lyndon Johnson e John Kennedy, entre outros. Um dos novos Day-Date 36 exibe mostrador em pedra ornamental cujas cores exuberantes evocam a atmosfera das costas mediterrâneas.

O mostrador apresenta marcadores de horas em ouro 18 quilates cravejados com 32 diamantes, numerais romanos VI e IX em ouro 18 quilates cravejados com 24 diamantes. Este mostrador é talhado em aventurina verde, uma pedra com superfície delicadamente cristalizada. O ouro rosa, chamado Everose, foi criado, patenteado e lançado em 2005 pela Rolex.

Outra variação do modelo foi ainda mais ousada. O mostrador exibe peças coloridas de um quebra-cabeça. Na abertura do dia da semana aparece uma palavra em inglês que expressa uma emoção, como “Love”, “Peace” e “Hope, uma forma de adaptar a leitura das horas ao estado de espírito do usuário.

A abertura do calendário, por sua vez, exibe um grande repertório de emoções, simbolizadas por 31 emojis especialmente desenhados para esse modelo. Sim, emojis. O mostrador, com esse motivo inédito e colorido, evoca a ideia de que, dia após dia, construímos o quebra-cabeça da vida, em que cada peça representa um momento importante da nossa existência.

O resultado foi obtido graças à técnica minuciosa do esmalte champlevé. As formas assim produzidas conferem uma aparência de tonalidades múltiplas, reflexo de todas as facetas que compõem o quebra-cabeça de nossa vida.

De resto, é a mesma excelente máquina com a pulseira President, de três fileiras de elementos semicirculares, criada em 1956 para o lançamento do Oyster Perpetual Day-Date. O calibre automático é o 3255, com 70 horas de reserva de marcha. Preços no Brasil sob consulta.

Yacht-Master 42

Leve e robusto, o novo Oyster Perpetual Yacht-Master 42 vem em titânio RLXA, desenvolvido pela marca. (cabe aqui um parêntese. Para quem não entende por que a Rolex não produz mais relógios e atende à demanda crescente, vale dizer que a produção é toda verticalizada. Tudo é produzido pela marca).

Voltando ao titânio RLXA. Trata-se de um material adequado às exigências e pressões da vela competitiva, mas também confortável para quem só procura o estilo desse clássico relógio esportivo.

Esse é o segundo relógio em titânio RLX lançado pela Rolex, após o Oyster Perpetual Deepsea Challenge. Agora, o material chega à linha Yacht-Master. A liga de titânio de grau 5 selecionada pela Rolex é um metal particularmente leve e se destaca por sua resistência mecânica e resistência à corrosão.

Seu uso na caixa e na pulseira reduziu o peso do relógio em cerca de um terço em comparação a um relógio semelhante em aço. O titânio RLX é complexo de trabalhar e exigiu adoção de processos de produção especiais.

O acabamento polido, com alto brilho e cetim técnico produz uma mistura sutil de texturas. A luz realça a superfície polida brilhante da proteção da coroa, em contraste com o fosco do acabamento acetinado da caixa e pulseira.

A luneta rotativa bidirecional em cerâmica preta fosca com numerais e graduações em relevo e polidos permanece fiel à estética do modelo original, apresentado em 2019.

A pulseira Oyster do novo Yacht-Master 42 também é feita de titânio RLX. Possui acabamento técnico acetinado nas laterais dos elos e nas bordas da tampa do fecho de segurança Oysterlock. Também é equipado com o elo de extensão de conforto Easylink que permite ao usuário ajustar facilmente o comprimento da pulseira em aproximadamente 5 milímetros. Preço no Brasil: R$ 104,5 mil.

Sky-Dweller

Com dois fusos horários e calendário anual, o Sky-Dweller é o relógio do viajante. A linha foi atualizada com inúmeras melhorias. O ouro branco de 18 quilates está de volta, combinado com um mostrador preto brilhante e, pela primeira vez, com uma pulseira Oysterflex.

O relógio traz novas cores de mostrador, um delicado verde menta nas versões brancas Rolesor e um elegante azul esverdeado na referência em ouro Everose 18 quilates em uma pulseira Oyster.

O calendário anual Saros, patenteado pela Rolex, foi desenvolvido especialmente para o Sky-Dweller. É um elemento-chave da identidade do modelo e bastante simples de ler. O mês atual é mostrado em vermelho em uma das 12 aberturas ao redor da circunferência do mostrador na extremidade dos marcadores de horas.

O calendário muda automaticamente entre meses de 30 e 31 dias e exige, portanto, apenas um ajuste de data por ano, de fevereiro para março.

O Sky-Dweller inclui o sistema Ring Command, uma interface entre o bisel giratório, a coroa de corda e o movimento que permite ao usuário selecionar e definir as funções do relógio de forma fácil, rápida e segura. Girando a luneta no sentido anti-horário uma, duas ou três posições, o usuário seleciona as funções calendário, hora local e tempo de referência.

A nova geração do Sky-Dweller é equipada com o calibre 9002, derivação do calibre 9001, que está no modelo desde seu lançamento, em 2012. A reserva de marcha é de 72 horas. Preço no Brasil: R$ 114,8 mil.

GMT-Master II

O GMT Master II, que permite ao usuário acompanhar o progresso do tempo em outro fuso horário, está disponível em duas novas versões, ouro amarelo de 18 quilates e Rolesor amarelo, com uma luneta Cerachrom em cerâmica cinza e preta, uma combinação de cores totalmente nova.

Segundo a marca, o contraste harmonioso entre o ouro reluzente da pulseira Jubileu e a luneta bicolor com seus tons escuros e suaves evocam o caminho do sol e a alternância do dia e da noite.

O GMT-Master II permite ao usuário ler a hora em dois fusos horários simultaneamente por meio do mostrador convencional e do ponteiro de 24 horas com ponta de seta. Nas novas versões, este ponteiro, como os marcadores de horas e os outros três ponteiros, é feito de ouro amarelo 18 quilates.

A pulseira Jubilee neste modelo é equipada com um fecho de segurança dobrável Oysterlock, projetado e patenteado pela Rolex, que evita a abertura acidental. Conta ainda com o elo de extensão conforto Easylink, desenvolvido pela marca, que permite aumentar o comprimento da pulseira em 5 milímetros.

O modelo apresenta mostrador preto. Além dos ponteiros convencionais de horas, minutos e segundos, o GMT-Master II apresenta um ponteiro com ponta de seta, que circula o mostrador uma vez a cada 24 horas, bem como uma luneta rotativa bidirecional graduada em 24 horas.

O ponteiro de 24 horas com cores diferenciadas exibe a hora de referência local em um primeiro fuso horário que pode ser lido nas graduações do bisel. Como todos os relógios Rolex Professional, o GMT-Master II oferece legibilidade excepcional em todas as circunstâncias, especialmente no escuro, graças ao visor Chromalight.

O Rolesor está presente nos modelos Rolex desde o início dos anos 1930 e foi registrado como um nome em 1933. É um dos pilares da coleção Oyster e que agora chega ao GMT-Master II. Preço no Brasil: R$ 119 mil.

Cosmograph Daytona

Essa era uma das apostas certas para este ano: uma releitura do Cosmograph Daytona. Por dois motivos. Primeiro, porque é um dos relógios mais icônicos da Rolex, associado às competições automobilísticas. E segundo, porque o modelo está completando 60 anos.

O Cosmograph Daytona ganhou renome para além dos circuitos automobilísticos em virtude de sua estética emblemática e seus desempenhos técnicos. Por ocasião de seu aniversário do modelo, a Rolex revisitou toda a linha. Foi um trabalho focado tanto na caixa de 40 milímetros quanto no mecanismo.

Segundo a marca, o modelo oferece agora uma imagem ainda mais harmoniosa e moderna, com um mostrador que ostenta um novo equilíbrio gráfico. A caixa redesenhada apresenta linhas de luz fluidas sobre as asas e as laterais da carrura, a parte central da caixa.

O novo mecanismo 4131 exibe uma estética inédita na Rolex: uma decoração Côtes de Genève Rolex e uma massa oscilante de aspecto vazado, com reserva de marcha de 72 horas. Na versão em platina 950, a massa oscilante é fabricada em ouro amarelo 18 quilates, visível para o usuário graças ao fundo transparente da caixa, uma novidade na coleção Oyster Perpetual. Preço no Brasil sob consulta.

Explorer 40 mm

Um dos grandes lançamentos da Rolex em 2021 foi a volta do clássico Explorer no tamanho original, 36 milímetros, depois de dez anos com a versão em 39 milímetros nas butiques. Muita gente saudou o retorno às origens. Mas alguns fãs se sentiram abandonados.

Agora, a Rolex volta com o Explorer maior, não em 39, mas em 40 milímetros. Há quem diga que o modelo maior apresenta melhor proporção entre os marcadores de horas e os algarismos 3, 6 e 9, característicos do modelo. Entendo a preocupação. Mas não concordo.

O nome Explorer foi mantido no alto do mostrador, como na versão de 36 milímetros. No modelo de 39 ficava na parte de baixo. De resto, é o mesmo elegante e versátil modelo, que vai bem com camiseta e jeans e cai perfeitamente com costume. O Explorer é apontado por muitos especialistas como o melhor modelo para se ter um só relógio na vida.

O material luminescente de longa duração emite uma luz azulada como os apliques e os ponteiros. A luneta lisa em aço Oystersteel é robusta e ao mesmo tempo discreta, e evoca o legado emblemático do Explorer.

O Oystersteel da caixa é fabricado exclusivamente pela marca e pertence à família do aço 904L, uma liga utilizada principalmente nos setores aeroespacial, químico e de alta tecnologia. Com o polimento, adquire um acabamento excepcional.

A pulseira Oyster é concebida para ser ao mesmo tempo robusta e confortável. É equipada com o fecho desdobrável Oysterlock, que impede aberturas acidentais, e o sistema de extensão rápida Easylink, que permite ajustar facilmente em cerca de 5 milímetros. Preço no Brasil: R$ 57,7 mil.